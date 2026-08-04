OCS и Electro расширяют доступность аккумуляторных батарей для систем резервного питания в B2B-сегменте

ИТ-дистрибьютор OCS и компания «Электро» — владелец бренда аккумуляторных батарей Electro — объявили о начале сотрудничества. Соглашение позволит вендору сформировать дополнительный канал продаж: продукция бренда будет включена в комплексные проекты резервного питания, реализуемые участниками широкой партнерской сети OCS. Об этом CNews сообщили представители OCS.

В продуктовый портфель дистрибьютора вошли герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи AGM напряжением 12 В и емкостью от 2,2 до 150 Ач. Решения Electro предназначены для источников бесперебойного питания (ИБП), систем безопасности, телекоммуникационного оборудования, аварийного освещения и промышленной автоматизации. Широкая линейка типоразмеров позволяет замещать аккумуляторные батареи зарубежных производителей без изменения посадочных размеров и электрической схемы. Вся продукция бренда имеет гарантию два года, а расчетный срок службы батарей при постоянном подключении к сети составляет от 8 до 12 лет в зависимости от модели.

Сотрудничество с OCS позволит Electro создать дополнительный канал продаж: оборудование бренда станет доступно 7 тыс. партнеров дистрибьютора по всей стране. Вендор сможет расширить географию присутствия без дополнительных затрат на создание логистической, сервисной и офисной инфраструктуры в регионах. Помимо этого, производитель получит доступ к аналитике и экспертизе дистрибьютора: данным о спросе, востребованных емкостях и пр.

«Сотрудничество с Electro усилит предложение OCS в сегменте аккумуляторных батарей надежными отечественными решениями. Помимо готовой продукции партнеры получат экспертную поддержку дистрибьютора: помощь в подборе моделей для замены оборудования брендов, ушедших с рынка России. Присутствие локальных решений в портфеле OCS повышает гибкость и скорость поставок, а также отвечает актуальным запросам ИТ-канала», — отметил Сергей Тузов, директор департамента инфраструктурных инженерных решений OCS.

«Сотрудничество с OCS открывает для бренда Electro доступ к широкой федеральной партнерской сети, включая системных интеграторов, поставщиков решений резервного электропитания и корпоративных заказчиков. Для нас это возможность расширить географию присутствия, включить аккумуляторные батареи Electro в комплексные проекты и сделать продукцию доступнее для партнеров по всей России. Рассчитываем, что экспертиза и инфраструктура OCS помогут нам лучше понимать потребности рынка, последовательно развивать ассортимент и масштабировать поставки по мере формирования устойчивого спроса», — сказал Юрий Пантелеев, генеральный директор «Электро».