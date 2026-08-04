Разделы

Техника
|

OCS и Electro расширяют доступность аккумуляторных батарей для систем резервного питания в B2B-сегменте

ИТ-дистрибьютор OCS и компания «Электро» — владелец бренда аккумуляторных батарей Electro — объявили о начале сотрудничества. Соглашение позволит вендору сформировать дополнительный канал продаж: продукция бренда будет включена в комплексные проекты резервного питания, реализуемые участниками широкой партнерской сети OCS. Об этом CNews сообщили представители OCS.

В продуктовый портфель дистрибьютора вошли герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи AGM напряжением 12 В и емкостью от 2,2 до 150 Ач. Решения Electro предназначены для источников бесперебойного питания (ИБП), систем безопасности, телекоммуникационного оборудования, аварийного освещения и промышленной автоматизации. Широкая линейка типоразмеров позволяет замещать аккумуляторные батареи зарубежных производителей без изменения посадочных размеров и электрической схемы. Вся продукция бренда имеет гарантию два года, а расчетный срок службы батарей при постоянном подключении к сети составляет от 8 до 12 лет в зависимости от модели.

Сотрудничество с OCS позволит Electro создать дополнительный канал продаж: оборудование бренда станет доступно 7 тыс. партнеров дистрибьютора по всей стране. Вендор сможет расширить географию присутствия без дополнительных затрат на создание логистической, сервисной и офисной инфраструктуры в регионах. Помимо этого, производитель получит доступ к аналитике и экспертизе дистрибьютора: данным о спросе, востребованных емкостях и пр.

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера
Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера бизнес

«Сотрудничество с Electro усилит предложение OCS в сегменте аккумуляторных батарей надежными отечественными решениями. Помимо готовой продукции партнеры получат экспертную поддержку дистрибьютора: помощь в подборе моделей для замены оборудования брендов, ушедших с рынка России. Присутствие локальных решений в портфеле OCS повышает гибкость и скорость поставок, а также отвечает актуальным запросам ИТ-канала», — отметил Сергей Тузов, директор департамента инфраструктурных инженерных решений OCS.

«Сотрудничество с OCS открывает для бренда Electro доступ к широкой федеральной партнерской сети, включая системных интеграторов, поставщиков решений резервного электропитания и корпоративных заказчиков. Для нас это возможность расширить географию присутствия, включить аккумуляторные батареи Electro в комплексные проекты и сделать продукцию доступнее для партнеров по всей России. Рассчитываем, что экспертиза и инфраструктура OCS помогут нам лучше понимать потребности рынка, последовательно развивать ассортимент и масштабировать поставки по мере формирования устойчивого спроса», — сказал Юрий Пантелеев, генеральный директор «Электро».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский ИТ-рынок в 2026 г.: экономическая эффективность и отказоустойчивость вышли на первый план

Эра взрывоопасных аккумуляторов завершается. Созданы безопасные батареи, пригодные для российских морозов. До старта производства считанные недели

Программные роботы, ИИ-инфлюенсеры и война с маркетплейсами: о чем говорят ритейлеры

Китай ужесточает защиту своих секретов производства чипов

Экономика ИИ: почему будущее ИИ-инфраструктуры за крупными облачными регионами

Один против миллиарда. Telegram удалили из магазина приложений для iPhone по вине единственного человека

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор монитора MSI PRO MAX 271PHW E14: практичность и визуальный комфорт

Как подготовить смартфон к отпуску: советы ZOOM

Обзор Hyundai H-LED55BU7011: доступный 4K-телевизор для домашнего кинотеатра

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще