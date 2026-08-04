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Национальный Банк выдал шымкентской компании AUSU вторую в Казахстане лицензию на обмен цифровых активов

30 июля 2026 года Национальный Банк Республики Казахстан выдал ТОО AUSU лицензию №1726001О на дилерскую деятельность на рынке цифровых активов — обменные операции с необеспеченными цифровыми активами. AUSU стала второй компанией в стране, получившей такую лицензию, и первой — за пределами столицы. Об этом CNews сообщили представители AUSU.

До 2026 г. легальные операции с необеспеченными цифровыми активами были возможны только в контуре МФЦА. Поправки в законодательство от 16 января 2026 г., вступившие в силу 1 мая, впервые открыли лицензируемый рынок цифровых активов на всей территории страны под надзором Национального Банка.

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Платформа ausu.kz откроется для клиентов в ближайшие недели. Сервис позволит покупать и продавать USDT, BTC, ETH, SOL и XRP за тенге — от 1 тыс. тенге, круглосуточно, с оплатой через Kaspi Pay, банковские карты или наличными по предварительной записи. Открытие кошелька занимает около трех минут. Архитектура платформы предусматривает хранение активов у лицензированного кастодиана и полное резервирование средств 1:1.

«Подготовка пакета документов заняла у команды три месяца, еще месяц мы ждали решения регулятора. Лицензия открывает казахстанцам легальный способ покупать и продавать цифровые активы под надзором Национального Банка. Хотим, чтобы это стало такой же привычной операцией, как обмен валюты в банке. Платформу запускаем в ближайшие недели», — Никита Сахаров, CEO ТОО AUSU.

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