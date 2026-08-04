МТС расширила покрытие сети на озере Мочох

МТС объявила о запуске оборудования с расширенным радиусом действия в ауле Мочох. Устойчивое покрытие LTE заработало также над одноименным горным озером.

Усиленным сигналом интернета смогут пользоваться более 400 жителей горного села, а также многочисленные туристы, которые приезжают полюбоваться на горное озеро. Летом Мочох окружают альпийские луга, а зимой озеро покрывается толстой коркой льда и превращается в огромный каток площадью в несколько десятков гектаров. Местные жители и туристы едут на озеро зимой также активно, чтобы покататься под открытым небом.

Теперь, посещая Мочох в любое время года, гости достопримечательности будут на связи. Они смогут делиться яркими впечатлениями прямо с озера, а в случае необходимости – без труда вызовут экстренные службы или воспользуются цифровыми услугами и сервисами.

«Озеро Мочох – одна из жемчужин туристической карты Дагестана. Раньше для многих туристов на подъезде к озеру начинался вынужденный цифровой детокс. Теперь у них есть выбор и возможность оставаться на связи или отдыхать от информационного потока осознано. Надеюсь, что жители и гости Дагестана с радостью примут наши технические улучшения», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.