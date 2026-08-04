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Max расширил возможности создания «Цифрового ID»

Зарегистрировать «Цифровой ID» — аналог бумажных документов в Max — получили возможность пользователи от 14 лет. Подростки смогут использовать «Цифровой ID» для подтверждения возраста и социального статуса — в кинотеатрах, музеях и транспорте для получения скидки. Об этом CNews сообщил представитель Max.

На первом этапе возможность создать «Цифровой ID» получат студенты и люди со статусом инвалидности старше 14 лет. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги и выполнить несколько простых шагов в Max: открыть раздел «Цифровой ID» в мессенджере, нажать на кнопку «Создать QR», предоставить согласие на обработку персональных данных, придумать PIN-код для входа.

После регистрации «Цифрового ID» в карточке пользователя отобразится статус студента, класс или курс обучения и название учебного заведения. Заселение в отели и покупка товаров 18+ с помощью «Цифрового ID» возможны только по достижении соответствующего возраста.

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