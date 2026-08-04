Разделы

Бизнес Цифровизация
|

Малый бизнес может сократить расходы на автоматизацию в 24 раза

Согласно исследованию iKS-Consulting, для компаний с численностью до 100 человек, разница в стоимости между платформой «все в одном» для совместной работы и автоматизации бизнеса и покупкой сервисов по отдельности достигает 24 раз. Минимальная стоимость комплексного решения в этом сегменте — 117 тыс. руб. в год, самый дорогой набор отдельных сервисов обходится в 2,87 млн руб. Переплата в этом случае составляет почти 2,75 млн руб. в год. Об этом CNews сообщили представители iKS-Consulting.

В исследовании рассматривалась типовая компания со штатом из 15 менеджеров по продажам, пять руководителей, пять маркетологов и 75 исполнителей. Такие компании используют в работе одновременно до шести сервисов: CRM, мессенджер с видеосвязью, таск-трекер для управления проектами, конструктор сайтов, сервис email-рассылок и систему кадрового электронного документооборота. При работе с отдельными сервисами от разных вендоров компания заключает шесть договоров, оплачивает по каждому из них счета, и вынуждена увеличивать плату за каждый инструмент при каждом новом найме.

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера
Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера бизнес

Альтернатива — платформа, где те же шесть функций объединены в одном продукте. Компания заключает один договор и получает все инструменты по цене, зафиксированной на конкретный диапазон численности сотрудников. Для компании на 100 человек такой вариант стоит 117 тыс. руб. в год против суммы от 1,18 до 2,87 млн при покупке тех же функций по отдельности.

Для малого бизнеса экономия до 2,75 млн руб. — это реальные деньги, которые можно направить в развитие, например, в маркетинг или покупку нового оборудования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как совместить интересы бизнеса, ИТ и сотрудников при выборе корпоративного приложения

Создан бесплатный шрифт, который не могут прочитать нейросети. Он защищает сайты от сбора данных ИИ-ботами

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

Российский разработчик получил патент США на распознавание документов в браузере

Что должна уметь платформа, чтобы заменить SharePoint, Creatio и Mendix

В России вводят обязательную предустановку бесплатных ИИ-помощников на гаджеты

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор монитора MSI PRO MAX 271PHW E14: практичность и визуальный комфорт

Как подготовить смартфон к отпуску: советы ZOOM

Обзор Hyundai H-LED55BU7011: доступный 4K-телевизор для домашнего кинотеатра

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще