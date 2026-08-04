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«ИСКО-Ч» построил комплексную систему автоматизации на базе облачной платформы Ujin OS

Застройщик «ИСКО-Ч» обеспечил жителей ЖК «Ялав» и Welltown единым инструментом для решения бытовых задач. На объекте внедрена комплексная система автоматизации на базе облачной платформы Ujin OS, а также устройства для умного дома, включая мультисенсоры, датчики и контроллеры протечки воды, коммутаторы для управления электричеством.

Жилые комплексы от «ИСКО-Ч» сегодня обладают одним из самых широких смарт-функционалов на рынке умных зданий России, реализуемых за пределами столицы. Главным интерфейсом для управления общедомовыми сервисами и устройствами внутри квартиры служит кастомное мобильное приложение HEIDI. По данным аналитики Ujin, за первое полугодие 2026 г. количество зарегистрированных пользователей в нём выросло на 24% по сравнению с началом года. Ещё на 24% увеличилось число тех, кто пользуется приложением регулярно и применяет технологии в повседневной жизни.

Кастомное мобильное приложение позволяет собственникам квартир создавать персональные сценарии работы устройств под индивидуальные потребности и распорядок дня. Например, при входе в квартиру можно настроить автоматическое включение света в прихожей, а при длительном отъезде удаленно отключить забытые в спешке бытовые приборы.

Особое внимание в проектах уделено вопросам безопасности и предотвращению аварийных ситуаций. Система защиты от протечек перекроет воду в случае аварии за шесть секунд, собственник же оперативно получит уведомление на смартфон. При необходимости систему умного дома можно расширить, добавив умные лампочки, кондиционеры, датчики открытия дверей и окон и другое.

Помимо управления квартирой, приложение закрывает большинство бытовых вопросов, связанных с жизнью в комплексах. Через него можно подать заявку в управляющую компанию, посмотреть записи с камер видеонаблюдения, создать гостевой пропуск и принять звонок с домофона. В приложении также работает маркет с товарами и услугами от управляющей организации и более 60 партнёров, 30% из которых приходится на платные услуги по настройке устройств, что показывает высокий спрос на технологичные решения среди жителей на объектах застройщика.

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Интеграция цифровых сервисов в бизнес-процессы управляющей организации позволяет повышать качество сервиса, открывать дополнительные источники дохода и выстраивать доброжелательные отношения с жителями. Так, с помощь модуля «Работа с должниками» УК сократила процент дебиторской задолженности до 1,2% за счёт своевременных напоминаний о платежах и доступной системе начислений.

«Комплексное внедрение цифровых решений позволяет нам закрывать реальные боли жителей — от протечки воды в квартире до быстрого и прозрачного взаимодействия с управляющей организацией. Проект решает главную задачу: свести к минимуму рутину и повысить уровень комфорта и безопасности. В результате мы получаем меньше аварийных обращений, больше лояльности и предсказуемую эксплуатацию комплекса», — сказала руководитель управляющей компании Ольга Малышева.

«Ценность смарт решений для рынка недвижимости — в их практической пользе: они делают жизнь спокойнее и удобнее, а управление домом — эффективнее и прозрачнее. Сегодня покупатели всё чаще оценивают жильё по уровню технологической оснащённости. Вместе с застройщиками мы формируем пространство, где комфорт, безопасность и удобство становятся базовыми параметрами, а не дополнительной опцией», — сказала CEO Ujin Светлана Перминова.

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