Более половины работ российские студенты создают с помощью ИИ

Использование генеративного искусственного интеллекта в российском высшем образовании становится массовым. Аналитики российской системы обнаружения заимствований и ИИ-текста «Думейт» проанализировали результаты проверки документов, загруженных в сервис во время летней экзаменационной сессии 2026 года. Об этом CNews сообщили представители «Думейт».

В основу анализа легли обезличенные данные 260 168 русскоязычных документов объемом более 5 тыс. символов. В 118 640 файлах (45,6%) система «Думейт» обнаружила признаки использования генеративного искусственного интеллекта.

Однако наиболее показательными оказались результаты анализа не отдельных документов, а полного цикла подготовки работ. Специалисты «Думейт» объединили различные версии и отдельные главы одного документа в единые кластеры, отражающие процесс написания и доработки работы. В исследование вошло около 221 тыс. проверок, объединенных в десятки тысяч самостоятельных работ.

Анализ показал, что 52% самостоятельных работ хотя бы на одном этапе подготовки содержали признаки использования генеративного искусственного интеллекта.

Еще одна закономерность связана с количеством попыток проверки. Около 60% самостоятельных работ были успешно сданы после первой проверки. Именно в этой группе доля использования ИИ оказалась минимальной.

Совершенно иная картина наблюдается среди документов, проходивших повторные проверки после доработки. Если исключить работы, принятые с первого раза, то доля документов с признаками использования генеративного ИИ превышает 60%. Среди документов, проходивших десятки итераций проверки — в первую очередь диссертаций и отдельных глав научных исследований, — использование ИИ становится практически повсеместным.

Полученные результаты отражают не только российский, но и мировой тренд.

Согласно исследованию британского Higher Education Policy Institute (HEPI), уже в 2025 г. 92% студентов использовали генеративный искусственный интеллект в учебе, а 88% применяли его при выполнении заданий. В исследовании 2026 г. авторы делают вывод, что использование ИИ стало «почти универсальным», а ключевым вопросом для университетов становится не сам факт использования нейросетей, а формирование культуры их ответственного применения.

К аналогичным выводам приходят и международные организации. В опубликованном летом 2026 г. аналитическом обзоре OECD отмечается, что правительства и университеты постепенно переходят от политики ограничений к разработке единых правил использования генеративного ИИ, развитию новых подходов к оценке знаний и внедрению инструментов, позволяющих обеспечить академическую добросовестность.

По мнению основателя компании «Думейт», кандидата физико-математических наук Юрия Чеховича, российские университеты сегодня проходят тот же этап трансформации.

«Последние два года показали, что генеративный искусственный интеллект перестал быть экспериментом. Он стал рабочим инструментом студентов, преподавателей и исследователей. Поэтому главный вопрос уже не в том, используют ли студенты нейросети. Они используют их практически повсеместно. Вопрос в другом — способен ли университет отличить интеллектуальную помощь от подмены самостоятельной работы. Именно вокруг этого сегодня формируется новый рынок образовательных технологий. Системы проверки превращаются в инструменты анализа процесса подготовки документа, позволяющие преподавателю принимать обоснованные решения, а не просто видеть итоговый процент», — отметил Юрий Чехович.

По мнению экспертов «Думейт», изменение характера использования ИИ означает и изменение требований к цифровой инфраструктуре университетов. Если раньше ключевой задачей было выявление текстовых заимствований, то сегодня образовательным организациям необходимы инструменты, позволяющие анализировать использование генеративного ИИ, отслеживать процесс подготовки документа и обеспечивать прозрачность оценки самостоятельности студентов.

Исследование также совпадает с изменением государственной повестки. В последние годы Минобрнауки России уделяет все больше внимания вопросам ответственного использования технологий искусственного интеллекта в образовательной деятельности, а сами университеты постепенно переходят от политики запретов к разработке внутренних регламентов использования генеративных моделей в учебном процессе.

Ключевые результаты исследования

Проверено 260 168 документов. Признаки использования ИИ обнаружены в 118 640 документах (45,6%).

Проанализировано около 221 тыс. проверок, объединенных в самостоятельные работы.

Более 60% работ проходят проверку только один раз.

Среди повторно проверяемых документов доля использования ИИ превышает 60%.

Более половины самостоятельных работ (52%) хотя бы на одном этапе подготовки содержали признаки использования генеративного искусственного интеллекта.

О методике исследования

Исследование основано на обезличенных данных системы «Думейт» за период с 1 апреля по 30 июля 2026 г. В анализ были включены только русскоязычные документы объемом более 5 тыс. символов. Для анализа процесса подготовки документов использовалась кластеризация различных версий или отдельных глав одной и той же работы.