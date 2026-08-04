«Авито Подработка»: торговые представители возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых подработок за смену

Эксперты «Авито Подработки» проанализировали предложения бизнес-заказчиков за I полугодие 2026 г. и выяснили, какие подработки в сфере ритейла предлагают самое высокое вознаграждение за смену. В целом по категории «Розничная и оптовая торговля» исполнителям предлагали 54,2 тыс. руб/мес, а количество предложений от бизнес-заказчиков в категории увеличилось на 31% год к году, в то время как динамика числа откликов исполнителей выросла на 11%. Это говорит о сохраняющемся высоком спросе со стороны компаний и устойчивом интересе исполнителей к подработке в торговле. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Если же сравнивать отдельные профессии по среднему предлагаемому вознаграждению за смену, лидерами рейтинга по размеру среднего предлагаемого вознаграждения за смену стали торговые представители — им предлагали в среднем 6,16 тыс. руб. за смену. Эти специалисты занимаются развитием продаж: посещают торговые точки, контролируют представленность продукции, ведут переговоры с партнерами и помогают увеличивать объем реализации. Такой уровень оплаты может быть связан с высокой мобильностью работы, взаимодействовать с несколькими торговыми точками и выполнять задачи, напрямую влияющие на продажи.

На втором месте расположились товароведы со средним предлагаемым вознаграждением 5,48 тыс. руб. за смену. Это может объясняться тем, что работа требует высокой внимательности, навыков учета товаров и контроля складских остатков, а также ответственности за корректность товарных процессов.

Третью строчку заняли консультанты, которым в среднем предлагали 5,05 тыс. руб. за смену. Более высокий уровень оплаты по сравнению со многими другими позициями может быть обусловлен необходимостью хорошо разбираться в ассортименте, помогать покупателям с выбором и поддерживать высокий уровень сервиса.

На четвертом месте оказались продавцы-консультанты со средним предлагаемым вознаграждением 4,96 тыс. руб. за смену, а пятерку лидеров замкнули тайные покупатели, которым в среднем предлагали 4,93 тыс. руб. за смену. Для обеих позиций относительно высокий размер оплаты может быть связан со специализированным характером задач: в первом случае — с сочетанием продаж и консультаций покупателей, во втором — с необходимостью объективно оценивать качество обслуживания и соблюдать сценарии проверки.

При этом уровень предлагаемого вознаграждения за смену различается не только в зависимости от профессии, но и от региона. Наиболее высокие предложения были зафиксированы в Центральном федеральном округе, где торговым представителям в среднем предлагали 6,5 тыс. руб. за смену. В число регионов-лидеров также вошли Уральский федеральный округ с вакансиями консультантов (5,78 тыс. руб. за смену) и Северо-Кавказский федеральный округ, где товароведам предлагали в среднем 5,48 тыс. руб. за смену.

Стоит отметить, что итоговое вознаграждение специалистов во многом зависит от опыта, количества отработанных часов и смен, региона, специфики бизнес-заказчика, а также сложности и содержания конкретных задач.

«Размер предлагаемого вознаграждения за смену в сфере розничной и оптовой торговли во многом зависит от специфики профессии и регионального спроса. Наиболее высокие предложения мы наблюдаем для позиций, где от исполнителей требуются мобильность, ответственность и широкий круг задач. Так, для ритейла гибкие форматы занятости становятся одним из ключевых инструментов решения кадровых задач. Они позволяют бизнесу быстро привлекать исполнителей в периоды повышенного спроса, а соискателям — получать дополнительный доход, самостоятельно регулируя свою занятость», — сказал Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка».