В Москве изменилась площадка для публикации объектов недвижимости, выставляемых на торги

С 1 августа в Москве начала работу новая площадка для публикации объектов недвижимости, реализуемых городом на торгах, — сайт «Торги Москвы». В течение трех месяцев посмотреть актуальные лоты можно будет как на ней, так и на столичном Инвестиционном портале. Начиная с ноября новый сайт станет основной витриной городских предложений. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Столица проводит электронные земельно-имущественные торги с 2014 г. В настоящее время процедура полностью переведена в цифровой формат: участник может выбрать лот не выходя из дома и после победы в онлайн-аукционе заключить договор, заверив его электронной подписью. Традиционно витриной для объектов, выставляемых на аукционы, выступал столичный инвестиционный портал. С 1 августа заработал новый ресурс — “Торги Москвы”. До ноября этого года сведения об объектах будут одновременно доступны на обоих ресурсах, что обеспечит пользователям плавный переход на новую площадку torgi.mos.ru, которая впоследствии станет основной. С развитием нового сайта будут расширяться его функции. Например, на нем будут доступны дополнительные инструменты поиска и фильтрации, а также другие опции, которые сделают подбор подходящего объекта быстрее и удобнее. Кроме того, сохраняются все действующие возможности: пользователи могут ознакомиться с документацией, фотографиями, условиями и способом реализации объектов, совершить 3D-тур и записаться на осмотр», — сказал Кирилл Пуртов.

При этом на Инвестпортале по-прежнему будут доступны уникальные цифровые сервисы для предпринимателей. Например, инвесткарта, которая позволяет подобрать площадку для локализации производства или ведения бизнеса и оценить ее инвестиционную привлекательность на основе предварительного анализа транспортной доступности и инфраструктуры. Также на портале можно ознакомиться с мерами поддержки, налоговыми режимами и льготами, предоставляемыми городом.

Столица выставляет на торги различное имущество. Представители бизнеса приобретают коммерческие помещения, здания, права размещения нестационарных торговых объектов и другие лоты. Гражданам, как правило, интересны квартиры, машино-места, земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. За последние 10 лет столица реализовала на электронных торгах более 100 тыс. объектов недвижимости, а число участников аукционов составило 590 тыс.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, запуск новой площадки для электронных земельно-имущественных торгов сделает приобретение нежилых помещений на торгах более удобным. Новая площадка упрощает навигацию для пользователей и разделяет потоки инвесторов и участников торгов, позволяя каждому пользователю быстрее находить нужные предложения. Здесь доступны все предложения города, которыми могут воспользоваться юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. С помощью фильтров пользователи могут выбрать подходящий объект по округам и районам, площади, этажу, близости к станциям метро, МКАД и другим параметрам. Весь процесс участия в торгах, от подачи заявки до заключения договора проходит онлайн и требует минимального комплекта документов, усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрации на торговой площадке.

Для синхронизации и переноса данных аккаунта действующих пользователей Инвестиционного портала на новую площадку необходимо авторизоваться на torgi.mos.ru через учетную запись investmoscow. Процесс синхронизации может занять от нескольких минут до получаса. А тем, кто впервые решил воспользоваться порталом «Торги Москвы, поможет инструкция по участию в торгах.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».