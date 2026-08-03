Разделы

Телеком Цифровизация Электроника
|

Только 25% мобильных телефонов в России подходят для 5G

Компания Vigo, разработчик сервиса Merilo by Vigo и ПО для оценки и оптимизации качества связи, проанализировала парк Android-устройств, чтобы оценить, какая доля смартфонов технически готова к работе в сетях нового поколения. По итогам анализа данных за 2026 г. доля уникальных моделей Android-смартфонов, имеющих поддержку 5G для российских операторов, составляет 25% по России и 29% в Москве (без учета Google Pixel, Motorola и последних моделей Samsung, где поддержка российских сетей пока не активирована). Об этом CNews сообщили представители Vigo.

«Важно понимать, что наличие 5G-модема в смартфоне еще не означает автоматическую поддержку российских 5G-сетей. Некоторые производители активируют поддержку новых сетей только после выпуска специального обновления с настройками для операторов конкретной страны. Например, даже если бы 5G был запущен в России уже сегодня, на устройствах Apple и последних моделях Samsung значок «5G» не появился бы без соответствующего разрешения и обновления со стороны производителей», — сказал Антон Прокопенко, директор по продуктам Vigo.

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера
Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера бизнес

Если производители активируют поддержку российских сетей на совместимых устройствах, потенциальная доля таких моделей увеличится до 31% по России и 38% в Москве. Таким образом, решение производителей Android может увеличить потенциальную базу совместимых устройств примерно на 6%.

Если же оценивать не модельный ряд, а реальные пользовательские сессии на них, то сегодня доля трафика на устройствах с поддержкой 5G составляет 20,88% по России и 25,96% в Москве. В случае активации поддержки российскими операторами со стороны всех производителей Android эти показатели могут вырасти до 26,17% и 33,2% соответственно.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews оценивает объем российского ИТ-рынка в 2025 г. в ₽ 3,55 трлн

Глава Siemens: «Цифровой железный занавес» уже опускается на мир

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

Новые правила для Android сделают невозможной установку приложений из RuStore за рубежом

Анна Кучина, Platforma: Персонализация перестала быть только маркетинговым инструментом

В России началась массовая блокировка спам-звонков. Прикрываются законом, который действует уже год

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как подготовить смартфон к отпуску: советы ZOOM

Обзор Hyundai H-LED55BU7011: доступный 4K-телевизор для домашнего кинотеатра

Лучшие приложения для защиты и поддержки зрения: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще