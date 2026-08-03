Схемы с «Госуслугами» стали самой обсуждаемой темой интернет-мошенничества

Схемы, связанные с «Госуслугами», стали самой обсуждаемой темой интернет-мошенничества в российских социальных медиа во II квартале 2026 г. За три месяца пользователи более 372 тыс. раз обсуждали взломы аккаунтов, поддельные уведомления и попытки получить доступ к данным через портал «Госуслуг». Это 37,1% всех упоминаний отдельных мошеннических сценариев. Об этом CNews сообщили представители Win2Win.

Такие данные получили представители коммуникационного агентства Win2Win Communications и системы мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ Brand Analytics в ходе совместного исследования. Эксперты проанализировали около 8,8 млн сообщений, опубликованных с 1 апреля по 30 июня 2026 г. в социальных сетях, блогах, на видеоплатформах, форумах, сайтах отзывов и в микроблогах.

На втором месте оказался сценарий с переводом денег на «безопасный счет» — 139 784 упоминания (13,9%). Далее следуют мошенничество в Telegram (89 525 сообщений), звонки от имени банков (88 433) и схемы с получением кода из СМС (68 492). При этом код подтверждения все чаще выступает не самостоятельной схемой, а одним из этапов получения доступа к «Госуслугам», банковским приложениям или аккаунтам в социальных сетях.

Исследование также показало, что мошенники активно меняют легенды и маскируются как под государственные структуры, так и под банки, маркетплейсы и бытовые сервисы. Чаще всего в таких сценариях фигурируют МВД и полиция — 122 372 упоминания. Далее следуют ВТБ — 89 476, «Госуслуги» и ЕСИА — 86 524, МФЦ — 31 566 и Ozon — 27 463. Также злоумышленники представляются сотрудниками Банка России, коммунальных и домофонных компаний. Вместо привычной «службы безопасности» они могут использовать официально звучащие названия — «отдел финансового мониторинга» или «управление по кибербезопасности», что помогает быстрее завоевать доверие потенциальной жертвы.

Среди заметных трендов 2026 г. — поддельные домовые чаты в Telegram, использование темы биометрии и первые случаи применения дипфейков. В домовых чатах мошенники имитируют переписку соседей, предлагают проголосовать за благоустройство, подтвердить данные жильца или получить новый ключ от домофона, после чего просят назвать код из сообщения или перейти по вредоносной ссылке. Тему биометрии злоумышленники используют как повод для звонков о необходимости срочно «защитить» или подтвердить данные. Также фиксируются случаи подделки голоса и видео знакомых или руководителей, однако массового применения дипфейков в российских мошеннических схемах пока не выявлено.

Среди авторов наиболее активно тему мошенничества обсуждают пользователи старше 55 лет — на них приходится 25,2% сообщений. Далее следуют аудитории 35–44 лет — 23,9% и 25–34 лет — 21,3%. Среди авторов с определяемым полом мужчины немного активнее женщин: 54,7% против 45,3%.

По словам Марины Поповой, исполнительного директора Brand Analytics, мониторинг соцсетей позволяет заметить новую схему мошенничества раньше, чем она попадет в официальную статистику — по всплеску упоминаний в комментариях, чатах и пабликах. «Мы видим не только объем, но и то, как меняется формулировка легенды: например, когда "сотрудник банка" в сообщениях превращается в "сотрудника домофонной компании" или в фейковый домовой чат. Это помогает банкам, госорганам и СМИ реагировать быстрее и адресовать предупреждения точнее - по регионам, возрасту, площадкам, где схема уже фиксируется», – сказала Марина Попова.

По мнению авторов исследования, сегодня эффективность противодействия интернет-мошенничеству все больше зависит не только от технологических средств защиты, но и от скорости информирования пользователей о новых сценариях атак. Коммуникации становятся важной частью системы профилактики.

«Мы видим, что мошенники практически перестали использовать одну универсальную легенду. Они очень быстро адаптируются к новостной повестке, новым цифровым сервисам и привычным сценариям общения — от звонков якобы из государственных органов до сообщений в домовых чатах. Поэтому сегодня недостаточно проводить разовые информационные кампании. Коммуникации по цифровой безопасности должны стать непрерывными: чем быстрее организации рассказывают о новых мошеннических схемах и объясняют, как они работают, тем меньше времени остается у злоумышленников на их массовое распространение. Исследования общественных настроений позволяют понять, какие угрозы уже волнуют людей, а какие пока остаются недооцененными, и делать профилактические коммуникации более точными и своевременными», — отметила Екатерина Пикерсгиль, генеральный директор Win2Win Communications.