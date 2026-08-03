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Рынок труда в строительстве: спрос на монтажников вырос на 54%, а зарплаты сварщиков — более чем в два раза

Аналитики hh.ru проанализировали рынок труда в сфере строительства и недвижимости и выявили наиболее востребованные специализации. В I полугодии 2026 г. работодатели чаще всего искали разнорабочих, электромонтажников, слесарей и сантехников. При этом быстрее всего за год выросла востребованность монтажников — количество вакансий для них увеличилось на 54%. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Сегодня спрос работодателей в строительстве по-прежнему сосредоточен преимущественно на рабочих специальностях. Лидером по количеству вакансий в отрасли стали разнорабочие — на них пришлось более 148,2 тыс. предложений за январь–июнь 2026 г. На втором месте — электромонтажники, электромонтеры и техники-электрики (80 тыс. вакансий), на третьем — слесари и сантехники (66,6 тыс.). Также в число наиболее востребованных специалистов вошли машинисты и сварщики (по 66 тыс.).

Наиболее заметно за год вырос спрос на монтажников: в I полугодии 2026 г. работодатели разместили на 54% больше вакансий для таких специалистов, чем годом ранее. Кроме того, увеличилось количество предложений для разнорабочих (+26%), сварщиков (+16%), маляров, штукатуров и отделочников (+13%), а также машинистов (+9%).

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«В строительной отрасли сегодня продолжает расти спрос на специалистов рабочих профессий. Это отражается и на уровне зарплатных предложений: чтобы привлечь ценных сотрудников наиболее востребованных специальностей, работодатели готовы платить существенно больше, чем ожидают сами кандидаты. Самый большой разрыв в цифрах наблюдается у сварщиков — медианная предлагаемая зарплата для них составила 249,1 тыс. рублей, что на 146% выше зарплатных ожиданий кандидатов. Также существенная разница наблюдается у разнорабочих (+67%), монтажников (+43%), машинистов (+40%), геодезистов (+39%), маляров, штукатуров и отделочников (+35%)», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Вместе с ростом спроса на специалистов меняется и уровень зарплатных предложений в отрасли. Наиболее заметное увеличение за год зафиксировано у сварщиков — на 111%. Также значительно выросли предложения для монтажников (+41%), разнорабочих (+39%), машинистов (+24%) и маляров, штукатуров и отделочников (+13%).

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