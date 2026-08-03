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Новосибирск стал лидером по количеству DDoS-атак в Сибири

Компания RED Security, входящая в группу МТС представила итоги исследования киберугроз. По данным аналитиков, в первом полугодии 2026 г. Новосибирская область оказалась в лидерах по количеству DDoS-атак среди сибирских регионов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За первое полугодие 2026 г. специалисты RED Security отразили в Сибирском федеральном округе около 700 DDoS-атак. В целом Сибирский федеральный округ сохранил шестое место среди федеральных округов России по количеству DDoS-атак, однако здесь фиксировали одни из самых серьезных инцидентов.

Наибольшее количество атак пришлось на организации Красноярска, Новосибирска и Республики Алтай. Чаще всего злоумышленники выбирали в качестве целей компании из сфер информационных технологий, ретейла, а в Республике Алтай — организации индустрии гостеприимства. По мнению аналитиков RED Security, интерес к этим отраслям связан с высокой зависимостью бизнеса от непрерывной работы цифровых сервисов и стремлением злоумышленников вызвать максимальные перебои в обслуживании клиентов.

Наиболее высокая активность хакеров пришлась на первый квартал — более 60% всех DDoS-атак на макрорегион было зафиксировано с января по март. Самая продолжительная атака длилась более 32 часов, а максимальная мощность атак в регионе превышала 300 Гбит/с, что стало одним из самых высоких показателей среди всех федеральных округов России.

DDoS (Distributed Denial of Service — распределенная атака типа «отказ в обслуживании») — это атака, направленная на то, чтобы нарушить или вывести из строя работу информационных систем, сервисов и веб-сайтов компаний, сделав их недоступными для пользователей. Для бизнеса и госорганизаций успешная DDoS-атака может привести к остановке ключевых бизнес-процессов, в том числе оказания цифровых услуг или онлайн-продаж и, как следствие, убыткам от простоя, репутационным потерям и оттоку клиентов.

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