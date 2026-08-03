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Новинка Smartec: биспектральная поворотная камера-тепловизор STX-IPPT692L PRO с аналитикой

Компания «АРМО-Системы» представила биспектральные поворотные камеры Smartec STX-IPPT692L PRO, которые обеспечивают всестороннее видеонаблюдение на 360° в различных климатических условиях. Новинка имеет уличное исполнение корпуса с классом защиты IP66, штатный стеклоочиститель и стабильно работает при температурах от -40 до +70 °С. Новая уличная камера-тепловизор оборудована поворотно-наклонным механизмом, а для повышения ситуационной осведомленности использует встроенную видеоаналитику, способную выявлять, в частности, очаги пожара. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

Три варианта оптики для тепловизора позволяют подобрать модификацию STX-IPPT692L PRO, максимально отвечающую задачам видеонаблюдения на конкретном объекте. Так, уличная камера-тепловизор может поставляться с объективом, имеющим фиксированное фокусное расстояние 50 мм (модификация STX-IPPT692L50 PRO) или 100 мм (STX-IPPT692L100 PRO), либо «дальнобойным» объективом-трансфокатором с регулировкой в диапазоне 25-75 мм (STX-IPPT692L2575 PRO). При этом для модуля камеры видимого спектра применяется моторизованный объектив 6-360 мм, позволяющий оптически масштабировать интересующие области сцены до 60 крат. Благодаря этому, камера-тепловизор позволяет эффективно контролировать обстановку на средних и больших дистанциях.

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АРМО-Системы

Полный панорамный видеоконтроль с помощью STX-IPPT692L PRO можно вести благодаря поворотно-наклонной платформе, которая обеспечивает вращение на 360° со скоростью до 100°/с и наклон в пределах от +40° до -90° со скоростью до 60°/с. При этом уличная камера-тепловизор поддерживает программирование 8 туров патрулирования, каждый из которых может включать до 1024 предустановок с точностью позиционирования ±0.02°. Для эффективной эксплуатации в уличных условиях модель STX-IPPT692L PRO имеет защищенный по классу IP66 корпус, снабжена защитным козырьком и работоспособна при любых погодных условиях в диапазоне внешних температур от -40 до +70 °C. Кроме того, камера оборудована стеклоочистителем смотрового окна.

Высокое качество изображения биспектральная камера STX-IPPT692L PRO поддерживает как в видимом, так и в инфракрасном спектрах. Ее тепловизионный модуль базируется на неохлаждаемом микроболометре с разрешением 640х512 пикселей, которое можно интерполировать до Full HD (1920х1080 пикселей). IP-камера видимого диапазона использует 4 МП 1/1.8” КМОП-матрицу и транслирует видео с детализацией до 2688х1520 пикс. при минимальной освещенности 0.0001 лк. Улучшить визуальное восприятие тепловизионного изображения уличная камера-тепловизор позволяет с помощью технологии псевдоцветового преобразования: из монохромной картинку можно трансформировать в цветную с заданным распределением тонов («белый горячий», «черный горячий», «радуга» и др.).

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Поддержка детекции огня повышает уровень защищенности контролируемого объекта, в том числе, от пожаров. При этом уличная камера-тепловизор поддерживает и другую охранную видеоаналитику, включая обнаружение фактов вторжения и пересечения заданных виртуальных линий. Для расширения охранных возможностей новинки доступно подключение до семи внешних датчиков, двух исполнительных устройств, микрофона и громкоговорителя. Для локальной записи и хранения данных на борту камеры имеется слот для опциональной microSD-карты памяти емкостью до 512 ГБ. STX-IPPT692L PRO совместима с различными VMS-платформами по ONVIF.

Новая уличная камера-тепловизор STX-IPPT692L PRO марки Smartec уже доступна для заказа в компании «АРМО-Системы».

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