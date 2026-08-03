На заводе ЦТС выпустили тридцатимиллионную ТВ-приставку

На ведущей площадке контрактного производства электроники «Цифровые Телевизионные Системы» (входит в GS Group), расположенной в городе Гусеве Калининградской области, произвели 30-миллионную телевизионную приставку. Об этом CNews сообщили представители GS Group.

За годы работы ЦТС изготавливал устройства для крупнейших участников российского рынка, в том числе – для Сбербанка, «Ростелекома» и «Триколора».

«Тридцатимиллионная приставка — это не просто цифра, а показатель доверия рынка. Мы умеем делать сложные устройства быстро и серийно: такт сборки — от 10 до 20 секунд на единицу. При этом на заводе выстроен полный цикл — от монтажа компонентов на плату до финального тестирования и упаковки. Именно такая вертикаль позволяет нам масштабироваться под любые объёмы и гарантировать стабильное качество», — сказал технический директор ЦТС Константин Мелехин.

Пресс-служба GS Group На заводе ЦТС выпустили тридцатимиллионную ТВ-приставку

Выпуск 30-миллионной ТВ-приставки стал результатом многолетнего развития производственных компетенций, передового технического оснащения и системной работы высококвалифицированной команды. В планах предприятия – налаживание кооперационных цепочек внутри региона, дальнейшее совершенствование ключевых процессов и внедрение современных решений.

Помимо ТВ-приставок, на мощностях ЦТС выпускают компоненты для компьютерной и серверной техники, а также телекоммуникационное и сетевое оборудование. Такая диверсификация стала возможна благодаря гибкому парку оборудования, позволяющему переналаживать линии под разные заказы, и четырехуровневой системе контроля качества, объединённой собственной системой прослеживаемости ЦТС. Для заказчиков работает цифровой сервис отслеживания статуса заказа в реальном времени — от поставки компонентов до отгрузки готовой партии.