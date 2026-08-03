«М.Видео»: российский рынок телевизоров вернулся к росту после прошлогоднего снижения

«М.Видео» сообщает о том, что по итогам первого полугодия 2026 г. в России было продано 3,48 млн телевизоров на общую сумму 97,6 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2025 г. рынок вырос на 10% в количественном выражении и на 2,3% в денежном, вернувшись к положительной динамике после снижения в 2025 г. Восстановление рынка сопровождалось ростом спроса на телевизоры с большими диагоналями, укреплением позиций ведущих производителей и дальнейшим развитием отечественных цифровых экосистем. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Руководитель департамента «Кино и звук» компании «М.Видео» Иван Баратынский: «После непростого для отрасли 2025 г/ российский рынок телевизоров вновь демонстрирует положительную динамику. Покупатели все чаще выбирают модели с большими диагоналями, современными Smart TV-платформами и широкими мультимедийными возможностями. Мы также видим растущий интерес к телевизорам, интегрированным в отечественные цифровые экосистемы, что подтверждается укреплением позиций и увеличением доли российских операционных систем более до 25% рынка. Во втором полугодии мы ожидаем дальнейшее развитие рынка благодаря обновлению модельных линеек, развитию стриминговых сервисов и сохранению высокого интереса к домашним развлечениям».

Одним из ключевых трендов первого полугодия стало изменение предпочтений покупателей в пользу более крупных экранов. Наибольшую долю рынка сохраняют телевизоры с диагональю 32 дюйма — 29,8% продаж в штуках. Следом идут модели 43 дюйма с долей 22,1%, 55 дюймов — 13,4%, 24 дюйма — 10,1% и 50 дюймов — 9,9%. Таким образом, телевизоры с диагональю 43 дюйма и более уже формируют почти половину российского рынка, подтверждая устойчивый переход покупателей к более современным моделям с расширенными мультимедийными возможностями.

Основной объем продаж по-прежнему приходится на массовый ценовой сегмент. На телевизоры стоимостью 10–20 тыс. руб. приходится 34,8% рынка в количественном выражении. Вторым по популярности остается сегмент 20–30 тыс. руб. с долей 21,8%, далее следуют модели стоимостью 30–40 тыс. руб. — 15,7%, а также телевизоры дороже 40 тыс. руб. — 15,4%. Это свидетельствует о сохранении высокого спроса как на доступные модели, так и на устройства среднего и высокого ценового сегмента.

В денежном выражении лидером российского рынка телевизоров по итогам первого полугодия стал TCL с долей 15,4%. В пятерку крупнейших брендов также вошли Hisense (12,5%), Samsung (10,7%), Haier (10,1%) и Xiaomi (9,6%). Китайские производители в совокупности продолжают занимать практически половину российского рынка телевизоров в денежном выражении.

В количественном выражении крупнейшими брендами стали Xiaomi (8,7%), Haier (8,6%), TCL (8,6%), Hisense (8,5%) и «Сбер» (8%). При этом одним из самых заметных результатов первого полугодия стало укрепление позиций бренда «Сбер»: его доля выросла с 6,2% до 8% в штуках и с 4,5% до 6,1% в денежном выражении, что отражает растущий интерес покупателей к телевизорам, интегрированным в отечественные цифровые экосистемы.

Продолжает меняться и структура рынка Smart TV. Лидером остается Android TV / Google TV, на долю которого приходится 39,2% рынка. Второе место занимает YaOS с долей 14,1%, далее следуют «Салют ТВ» — 11,4% и VIDAA — 10,3%. Таким образом, российские платформы YaOS и «Салют ТВ» суммарно занимают уже более четверти рынка Smart TV, демонстрируя устойчивый рост популярности среди российских покупателей.