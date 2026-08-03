Мой друг ИИ: поведение человека в цифровой среде все больше зависит от алгоритмов — исследование «Ростелекома», ИРИ и ФРИИ

«Ростелеком», Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Институт развития интернета (АНО «ИРИ») представляют ежегодное аналитическое исследование «Развитие новых коммуникационных интернет-технологий в России и в мире». Эксперты изучают, как за год меняются главные цифровые технологии для общения и развлечений: социальные сети и мессенджеры, видеохостинги и онлайн-кинотеатры, игровые и поисковые сервисы, а также ИИ-решения для генерации контента и его распознавания. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Экспертная работа подтверждает, что цифровые платформы ускоряют трансформацию под влиянием технологий искусственного интеллекта: они отражаются как на потреблении, так и на производстве контента. Социальные сети и мессенджеры перестали быть пространством общения с друзьями и окончательно стали развлекательными медиаплатформами, ориентированными на монетизацию практически любыми способами.

Что увидит пользователь, определяется не кругом знакомств, а алгоритмами, которые вытесняют публикации друзей. В 2025 г. уже до 93% времени пользователи потратили на просмотр профессионально созданного контента, который им «сервировал» ИИ. В то же время классические видеоплатформы переходят на формат «двойного стриминга», развивая как горизонтальное, так и вертикальное видео, адаптированное к просмотру на мобильных устройствах.

После долгих дискуссий в 2025 г. во многих странах перешли к реальным ограничениям доступа детей и подростков в соцсети, что неизбежно отразится на их развитии и бизнесе. Австралия в конце 2025 года первой ввела запрет на соцсети для несовершеннолетних, а уже в 2026 г. похожие ограничения утвердили еще десяток государств и еще столько же планируют это сделать. Тем самым, регуляторы разных стран пытаются защитить цифровые права и свободы детей и подростков, в том числе от мошенничества, посягательств на неприкосновенность частной жизни и прочих уголовных преступлений.

ИИ все стремительнее меняет привычные правила игры в поисковых сервисах, как для пользователей, так и для владельцев контента. Нейропоиск становится обыденным, функциональность чат-ботов и классических поисковиков быстро сближается. Разработчики встраивают поисковые ИИ-модули в браузеры, значительно сокращая количество переходов на внешние сайты. Это напрямую отражается на популярности «классических» сайтов, включая СМИ, онлайн-магазины, классифайды и другие ресурсы. Таким образом, ИИ меняет экономику интернет-ресурсов, снижая органический трафик и усиливая зависимость от подходов посредников.

Вместе с тем, давление ИИ вызывает все большее сопротивление у части пользователей, которых не во всем устраивают новые правила. Главная проблема — доверие к контенту, созданному алгоритмами, в частности из-за обилия дипфейков. Люди хотят общаться с людьми, а не с машинами, с естественным, а не искусственным интеллектом. Отсюда рост интереса к форматам общения и развлечений, которые, казалось бы, вытеснил цифровой мир. Быстрый рост количества ИИ-контента усиливает значение технологий распознавания дипфейков и маркировки сгенерированных нейросетями материалов. Крупные платформы внедряют «водяные знаки», инструменты поиска несанкционированных дипфейков и системы автоматической маркировки.

Алексей Митькин, директор по стратегическим программам и инновационному развитию «Ростелекома»: «В 2025 г. всем стал очевиден масштаб влияния ИИ на цифровые платформы — от социальных сетей и видеохостингов до онлайн-кинотеатров, игровых сервисов и поисковых систем. Все они перестраиваются вокруг генеративного ИИ, персонализации и алгоритмического управления пользовательским опытом. Мы наблюдаем переход от модели “пользователь ищет контент” к модели “платформа сама формирует, генерирует и рекомендует контент пользователю”. Одновременно происходит функциональная универсализация платформ: маркетплейсы становятся медиасервисами, соцсети — торговыми площадками, мессенджеры — экосистемами государственных и коммерческих услуг. Для России ключевыми событиями года стали ускоренное развитие собственных сервисов с ростом аудитории на фоне укрепления цифрового суверенитета. В ближайшем будущем конкуренция будет разворачиваться уже не между отдельными приложениями, а между цифровыми экосистемами, способными одновременно создавать, рекомендовать и монетезировать контент, и что особенно важно — обеспечивать доверие к нему».