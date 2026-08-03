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MCN Telecom начал подключать услугу «Маркировка звонков» с опцией МАВ

Оператор связи и разработчик программных решений MCN Telecom сообщил о возможности подключения услуги «Маркировка звонков» с опцией МАВ корпоративным клиентам, которые хотят повысить узнаваемость бренда с помощью телефонных коммуникаций, а также для всех организаций, совершающих исходящие и массовые вызовы.

С 1 сентября 2025 г. все юридические лица и индивидуальные предприниматели, совершающие исходящие или массовые вызовы, обязаны подключить услугу «Маркировка звонков» и опцию МАВ («Массовые и (или) автоматические вызовы»), а также заключить соответствующий договор с оператором связи в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (Федеральный закон №41-ФЗ).

MCN Telecom предоставляет комплексное решение для организации исходящих вызовов: при подключении услуги «Маркировка звонков» клиенту также доступна опция МАВ.

«Маркировка звонков» — это услуга брендирования и верификации исходящих вызовов, совершаемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. После подключения услуги на экране смартфона или другого устройства абонента отображается информация о звонящей организации, даже если номер отсутствует в списке контактов. При входящем вызове пользователь может увидеть название компании, сферу деятельности в соответствии с ОКВЕД. Общая длина отображаемого сообщения не должна превышать 32 символа с учетом пробелов.

Опция МАВ подключается дополнительно и обеспечивает возможность осуществления массовых и автоматических вызовов через сети операторов связи в соответствии с действующими требованиями законодательства.

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Комплексное решение MCN Telecom способствует повышению доверия к телефонным коммуникациям, делая исходящие звонки более прозрачными, легитимными и эффективными.

В настоящее время MCN Telecom не взимает ежемесячную абонентскую плату за использование услуги «Маркировка звонков» с опцией МАВ. Стоимость исходящего вызова с подключенной услугой начинается от 0,31 руб. за звонок. При использовании опции МАВ аналогичная стоимость применяется дополнительно к каждому массовому или автоматическому вызову.

Подключение услуги «Маркировка звонков» и опции МАВ позволяет повысить эффективность телефонных коммуникаций. По данным рынка, средний показатель дозвона увеличивается на 20–40%. Кроме того, повышается доверие клиентов к входящим вызовам, снижается риск блокировки номеров, улучшается аналитика телефонных коммуникаций и обеспечивается соответствие требованиям российского законодательства.

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