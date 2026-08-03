«Магнит ADS» заходит на рынок цифровой наружной рекламы: платформа расширила сеть фасадных экранов

«Магнит ADS», рекламная платформа ритейлера «Магнит», масштабировала сеть цифровых фасадных экранов — партнерам теперь доступно 1300 экранов в 36 городах. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Сеть включает экраны магазинов «Магнит у дома» и «М.Косметик». Формат ориентирован на пешеходный и автомобильный трафик и обеспечивает контакт с покупателем еще до входа в торговую точку. Количество потенциальных контактов с рекламным сообщением у одного экрана — от 800 до 5000 в сутки.

Экраны работают, как классическая цифровая наружная реклама, но отличаются возможностью связывать рекламный контакт с покупкой и наличием доступа к аудитории прямо у точки продаж. Рекламодатель может выбрать федеральное, региональное или адресное размещение с подбором торговых точек, опираясь на данные о трафике розничной сети при планировании кампаний.

Михаил Тарасов, директор департамента развития и продаж рекламных продуктов «Магнит ADS» : «Мы даем рекламодателям охватный инструмент, который опирается на данные розницы и встроен в единую Retail Media-экосистему платформы «Магнит ADS». Масштабирование позволяет брендам использовать фасадные экраны и как локальный инструмент, и в федеральных омниканальных кампаниях».

Денис Ардаширов, коммерческий директор «Магнит ADS»: «Рынок цифровой наружной рекламы продолжает активно расти: по оценке Ассоциации коммуникационных агентств России, в 2025 г. объем цифровой наружной рекламы вырос на 28% и достиг 69,8 млрд рублей. При этом рекламодатели все чаще ожидают не только охвата, но и возможности приблизить рекламный контакт к моменту покупки. Именно поэтому развивается размещение у точки продаж, которое объединяет преимущества наружной рекламы и Retail Media».

Фасадные экраны доступны федеральным, региональным и локальным рекламодателям, в том числе для programmatic-закупки через профильную автоматизированную систему закупки цифровой наружной рекламы — Omni360 и «Яндекс.Директ».