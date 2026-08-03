ИИ помогает экономить на покупках — 32% пользователей сократили расходы

Команда платформы мониторинга видимости брендов в нейросетях AIMonitor.pro опросила 2 тыс. россиян об опыте использования ИИ-инструментов при покупках. Результаты показали: использование нейросетей в шопинге чаще приводит к сокращению расходов, чем к их росту, а частота незапланированных покупок в целом не увеличилась. Об этом CNews сообщили представители AIMonitor.pro.

Так, среди тех, кто уже применяет ИИ в шопинге, 32% сообщили о снижении общих расходов, 24% — о росте. Данные не подтверждают представление о том, что рекомендательные алгоритмы по умолчанию подталкивают к лишним тратам.

В вопросе незапланированных покупок — похожая картина. 45% пользователей не заметили никаких изменений. Из тех, кто изменения всё же зафиксировал, 21% стали покупать незапланированное реже — вдвое больше, чем тех, у кого таких покупок прибавилось (12%).

Отдельный вопрос — в каких категориях люди вообще обращаются к ИИ за советом. Чаще всего это происходит там, где нужно сравнить варианты: развлечения и досуг (27%), электроника и бытовая техника (25%), онлайн-сервисы и подписки (24%).

«Наше исследование показало, что влияние ИИ на потребительское поведение сложнее, чем принято думать. Речь прежде всего о чат-ассистентах и языковых моделях — ChatGPT, YandexGPT и подобных, — а не о рекомендательных лентах маркетплейсов, которые работают иначе. Чат-ассистент отвечает на конкретный запрос и помогает сузить выбор; лента маркетплейса, напротив, предлагает больше вариантов. Вместо того чтобы подталкивать к лишним тратам, чат-ассистенты часто упрощают выбор и снижают частоту незапланированных покупок — то есть работают как инструмент фильтрации. Потребитель тратит меньше времени на перебор опций, внимательнее оценивает релевантные предложения и чаще совершает осознанную покупку. Это означает сдвиг от импульсивного потребления к более целенаправленному поиску — алгоритмы не столько стимулируют спрос, сколько повышают его качество», — сказал сооснователь и технический директор AIMonitor.pro Кирилл Власов.

Поведение мужчин и женщин в этом вопросе совпадает по направлению, но различается по интенсивности. Среди женщин — пользователей ИИ снижение трат отмечают 34%, рост — 27%. У мужчин: снижение — 30%, рост — 22%. В вопросе незапланированных покупок разрыв заметнее: реже совершают их 25% женщин — против 18% мужчин. Рост фиксируют 13% женщин и 11% мужчин.