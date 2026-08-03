ГК Mont запускает онлайн-академию для обучения менеджеров партнерской сети ИТ-продуктам

Группа компаний Mont запускает онлайн-платформу для обучения специалистов по продажам в рамках партнерской сети дистрибьютера. В «Mont Академии» представлен оригинальный обучающий контент, записанный совместно с вендорами специально для проекта. Об этом CNews сообщили представители Mont.

Запуск образовательной платформы для обучения партнеров связан с высокой потребностью на рынке в освоении новых отечественных ИТ-решений. В «Mont Академии» доступны материалы о продуктах из линейки дистрибьютера. Курс состоит из нескольких видеоуроков продолжительностью в среднем 15 мин каждый и коротких тестов для закрепления пройденного материала.

В каждом из уроков особое внимание уделено практической информации: ключевым преимуществам решений, особенностям их позиционирования, а также возможностям партнёрских программ, включая бонусные механики.

На сегодняшний день в «Mont Академии» доступны материалы по продуктам десяти компаний: Positive Technologies, Content AI, eXpress, RuSIEM, Uncom OS, БФТ, РОСА, «Росплатформа», «Смарт-Софт», F6. Список будет постоянно расширяться – новые обучающие курсы с вендорами из портфеля Mont оперативно добавляются на платформу.

В «Mont Академии» также разработали систему поощрения и стимулирования обучающихся партнеров: накопленные баллы, которые пользователи получают за успешное обучение на платформе, можно обменять на бонус от дистрибьютора или вендора.

«Инициатива по объединению знаний об ИТ – продуктах очень своевременна. Рынок полон новых решений, и практическую экспертизу по их продвижению ещё только предстоит сформировать. Mont, как один из крупнейших игроков на рынке, берёт на себя важную миссию — помогать партнерам в подготовке менеджеров по продажами для их компаний, от профессионализма которых напрямую зависит первое впечатление клиента о продукте», — сказал Тимофей Москалев, директор по маркетингу ГК Mont.

Проект «Mont Академия» также расширяет возможности для разработчиков ПО: вендорам дадут доступ к своим каналам на образовательной платформе. Это позволит использовать ее как дополнительный ресурс в том числе для внутреннего обучения и потребностей вендора.