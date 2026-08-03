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Автоматические сервисы упростили оформление статуса нуждающегося в соцобслуживании

В Подмосковье онлайн‑услуга по признанию нуждающимися в соцобслуживании стала удобнее: в нее добавили семь умных сервисов. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Новые сервисы значительно упрощают процесс заполнения электронной формы заявления, экономят время пользователей и минимизируют вероятность ошибок при подаче заявки, делая процесс получения статуса нуждающегося максимально прозрачным и удобным», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Статус нуждающегося в соцобслуживании присваивают гражданам, которые, например, не могут сами себя обслуживать и самостоятельно передвигаться, воспитывают ребенка с трудностями в социальной адаптации, остались без работы, средств к существованию или жилья.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» – «Доступная среда».

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Теперь при заполнении онлайн-формы умные сервисы автоматически проверяют наличие аналогичных, но еще нерассмотренных обращений – чтобы избежать повторной подачи, данные о подопечных – для расчета дохода, полномочия представителя по доверенности, действующие льготы и выплаты. Также сервис находит учетные записи совершеннолетних членов семьи на «Госуслугах» и отправляет им в личный кабинет уведомление о согласии на обработку персональных данных. Сведения о детях заполняются из профиля пользователя.

Статус гражданина, нуждающегося в социальном обслуживании, присваивается в целях дальнейшего предоставления ему социальных услуг.

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