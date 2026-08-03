«Авито Услуги»: у россиян растет запрос на уроки киберспорта

Согласно аналитическим данным «Авито Услуг», в сфере дополнительного образования набирает популярность обучение киберспорту. Наибольший рост спроса на обучение стратегиям в компьютерных играх за год показали уроки по Counter-Strike и «Миру Танков». Об этом CNews сообщили представители «Авито Услуг».

Обучение киберспорту перестает быть нишевой услугой и становится частью массовой игровой культуры, а иногда даже карьеры. Все больше россиян обращаются к профессиональным тренерам, чтобы быстрее освоить игровые механики, улучшить результаты, эффективнее играть в команде и подготовиться к киберспортивным соревнованиям.

Согласно аналитическому исследованию «Авито Услуг», наиболее высокую динамику спроса демонстрирует обучение навыкам игры в Counter-Strike. По данным за июнь 2026 г., спрос на услуги киберспортивных тренеров увеличился в 2,3 раза за год, за месяц — на 13%.

Высокая конкуренция, регулярные профессиональные и любительские турниры и постоянное обновление игровых стратегий мотивируют игроков совершенствовать навыки не самостоятельно, а с помощью опытных наставников. Киберспортивные тренеры предлагают улучшить навыки стрельбы и стрейфов, разобрать ошибки, разработать грамотную стратегию раундов и мидгейма, создать индивидуальный план тренировок и настроить ПК для игры.

Средняя стоимость занятия с киберспортивным тренером по этому шутеру составляет около 500 руб. Однако цена может зависеть от опыта преподавателя, регалий, наличия побед в соревнованиях и достигать нескольких тысяч рублей.

Рост спроса демонстрирует и обучение онлайн-игре «Мир Танков». За год интерес к услугам кибертренеров здесь вырос вдвое, а за месяц — на 60%.

В своих объявлениях наставники предлагают разбор онлайн-боев и устранение главных стратегических ошибок, правильному выбору и использованию позиций, работе с картами и макро пониманием темпа, а также подбор оптимального плана развития под ваш стиль игры.

Средняя стоимость занятия по развитию навыков в этой многопользовательской игре тоже составляет порядка 500 руб.

Стабильно востребованной также остаются занятия по игре Dota 2. Профессиональные киберспортивные тренеры и любители предлагают уроки по разным направлениям – разбор игры, обучение с нуля, игра в пати, а также на отдельных позициях — на саппорте, керри и мидере.

Преподаватели предлагают как индивидуальные онлайн-занятия, так и групповые тренировки, которые подходят для любительских команд, турнирных коллективов и претендентов на батл-кап. Стоимость уроков обычно составляет несколько сотен рублей в зависимости от опыта и в среднем находится на уровне 400 руб.