«Атол» автоматизировал кассовые операции в сети винотек «Сомелье»

Компания «Атол» совместно с партнером «Компас-Т» завершила проект по переводу кассовой инфраструктуры сети винотек «Сомелье» на программное обеспечение Frontol. По итогам внедрения время проведения кассовых операций сократилось на 15–20% по сравнению с предыдущим решением. Об этом CNews сообщили представители «Атол».

Сеть «Сомелье» объединяет 45 специализированных винотек, расположенных преимущественно в Новосибирске. Помимо розничного направления, компания развивает оптовые продажи и использует систему автоматического пополнения товарных запасов. Ассортимент включает алкогольную и другую маркированную продукцию, что предъявляет повышенные требования к стабильности кассового программного обеспечения и соблюдению норм законодательства.

Поводом для модернизации ИТ-инфраструктуры стал переход с типового решения «1С:Розница» на связку «Далион:Тренд» в качестве учетной системы и Frontol — в качестве кассового программного обеспечения. Перед проектом стояли задачи повышения скорости обслуживания покупателей, исключения ошибок при продаже маркированной продукции и алкоголя, обеспечения соответствия требованиям разрешительного режима и 171-ФЗ, а также сохранения совместимости с действующим торговым оборудованием. Принципиальным условием являлось выполнение перехода без остановки работы магазинов.

Компания «Компас-Т» — партннр «Атол» — выполнила комплексную миграцию с «1С:Розница», перенесла необходимые данные, адаптировала бизнес-процессы под новую систему и развернула Frontol на всех торговых точках сети. Для обмена данными между учётной системой и кассами была настроена синхронизация через собственный FTP-сервер. Использование локальной базы Frontol обеспечивает работу магазинов независимо от качества интернет-соединения. Внедрение выполнено на базе лицензий Frontol тарифа «Базовый».

Отдельное внимание в ходе проекта было уделено работе с маркированной продукцией. Во Frontol Mark Unit реализована асинхронная проверка кодов маркировки, не замедляющая оформление покупки: марки проверяются до завершения оплаты, а настроенные права пользователей исключают возможность продажи продукции с некорректным кодом или не принадлежащей организации. Среднее время проверки одной марки составляет порядка одной секунды. Цветовая индикация и отображение статуса марки помогают кассиру оперативно принимать решения и минимизируют вероятность ошибок.

Развертывание одного рабочего места занимало от 30 до 60 мин, замена оборудования с переносом базы и лицензий — до полутора часов, обучение кассиров — около двух часов. Полный запуск нового магазина выполнялся в среднем за 3–4 ч.

По результатам внедрения время проведения кассовых операций сократилось на 15–20%. Оптимизированный интерфейс кассира обеспечивает быстрый поиск товаров по штрихкоду, наименованию или цене, а поддержка горячих клавиш для наиболее востребованных операций ускоряет работу в часы пик. Автоматический обмен с учетной системой поддерживает актуальность данных на кассах без участия сотрудников. Frontol был подключен к действующим фискальным регистраторам, сканерам штрихкодов и банковским терминалам без необходимости замены оборудования.