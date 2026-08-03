Разделы

Веб-сервисы
|

Аналитики «Домклик» назвали самые популярные параметры ипотечных квартир на вторичном рынке России в первой половине 2026 года

Спрос на вторичном рынке недвижимости в 2026 г. получил новый импульс за счет смягчения денежно-кредитной политики и роста доступности рыночных ипотечных программ, доля которых в общем количестве выдач за I полугодие превысила 51%. Об этом CNews сообщили представители «Домклик».

Эксперты «Домклик» изучили ипотечные сделки на вторичном рынке недвижимости России за первые шесть месяцев 2026 г. и выяснили, какие квартиры пользуются спросом у ипотечных заемщиков. Исходя из основных характеристик жилья, был составлен портрет типичного объекта в каждом федеральном округе. Дополнительно для каждого округа был подготовлен список наиболее востребованных регионов.

С января по июнь 2026 г. наибольшее количество сделок было совершено в Центральном федеральном округе – более четверти всех сделок по стране (26,3%). Вторым по количеству стал Приволжский федеральный округ (22,8%). Далее разместились Северо-Западный (13%), Сибирский (11,6%) и Уральский (11,3%) федеральные округа. Меньше всего покупок квартир на вторичном рынке недвижимости было совершено в Северо-Кавказском федеральном округе (2,6%).

Именно в Северо-Кавказском ФО в ипотеку брали наиболее доступные квартиры, а их медианная стоимость составила 3,1 млн руб. Объекты, купленные в ипотеку в Уральском и Приволжском федеральных округах, в среднем стоили 4,2 и 4 млн руб. соответственно.

Дороже всего оказались ипотечные квартиры в Центральном федеральном округе: там медианная цена объекта на вторичном рынке составила 5,9 млн рублей. Готовое жильё на Дальнем Востоке обходилось в среднем в 5,6 млн рублей, а на Северо-Западе страны – 5,5 млн руб.

Самая большая медианная площадь объектов зафиксирована в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах – 47,6 кв. м и 47,2 кв. м соответственно. Далее следуют объекты в Уральском ФО (45,8 кв. м), Сибирском ФО (45,7 кв. м), Северо-Западном ФО (45 кв. м), Центральном ФО (44,8 кв. м). Наименьшие по площади квартиры на вторичном рынке приобретались в Приволжском (44,1 кв. м) и Южном федеральных округах (43,9 кв. м).

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера
Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера бизнес

Многоквартирные дома (МКД), в которых приобретается в ипотеку вторичная недвижимость, постепенно «молодеют». Квартиры в домах 2010-х годов чаще других пользовались спросом сразу в четырех округах: в Северо-Кавказском, Южном, Центральном и Уральском. В домах 1980-х годов постройки чаще всего покупали квартиры в Дальневосточном и Сибирском ФО. Последняя и самая старшая категория – это дома 1970-х годов постройки. В большинстве случаев именно в таких МКД покупалась вторичная недвижимость в Приволжье и Северо-Западном федеральном округе.

В основном жители российских регионов покупали одно- и двухкомнатные квартиры – на них в 2025 г. пришлось почти 80% ипотечных кредитов. Однокомнатные и студии были наиболее популярны в Южном (44,1%), Приволжском (40%) и Северо-Западном (39,8%) округах. В последнем одни из самых малогабаритных однокомнатных квартир – всего 32,2 кв. м, меньшей площади они только в Северо-Кавказском ФО – 32 кв. м. Двухкомнатные чаще всего выбирали в Дальневосточном (44,2%), Уральском (42,7%), и Сибирском округах (42,6%).

На Северном Кавказе, чаще чем в других федеральных округах покупались трехкомнатные квартиры: на них пришлось более 20% сделок. Сибирский федеральный округ стал лидером по площади крупногабаритных объектов: трехкомнатные там имеют площадь 67 кв. метров, а четырехкомнатные и более крупные объекты с медианной площадью 97 кв. м. Также квартиры с тремя и более комнатами оказались востребованы у жителей Северо-Западного и Дальневосточного округов.

Предметом анализа стали ипотечные сделки на вторичном рынке России, совершенные за первые шесть месяцев 2026 г. В исследовании учитывались только квартиры. По каждому округу была определена доля сделок, а также составлен портрет наиболее востребованного жилья. В рамках каждого округа эксперты вычислили следующие параметры: медианную стоимость лота, медианную площадь, наиболее популярное десятилетие постройки жилья (мода), наиболее популярный этаж (мода) и распределение купленных квартир по комнатности (1, 2, 3, 4+ комнат).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ-трансформация BPM-систем: что происходит в 2026 году

Новые правила для Android сделают невозможной установку приложений из RuStore за рубежом

Бизнес сталкивается с ограничениями ноукод-разработки

Теперь как в армии. Wildberries запретила смартфоны на складах. Разрешены только кнопочные телефоны без камер

Для полноценного импортозамещения вендоры, заказчики и государство должны объединиться

Россия под атакой. Хакеры бьют по компаниям сложными схемами. Киберзащита этого не замечает

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как подготовить смартфон к отпуску: советы ZOOM

Обзор Hyundai H-LED55BU7011: доступный 4K-телевизор для домашнего кинотеатра

Лучшие приложения для защиты и поддержки зрения: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще