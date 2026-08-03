Аналитики «Домклик» назвали самые популярные параметры ипотечных квартир на вторичном рынке России в первой половине 2026 года

Спрос на вторичном рынке недвижимости в 2026 г. получил новый импульс за счет смягчения денежно-кредитной политики и роста доступности рыночных ипотечных программ, доля которых в общем количестве выдач за I полугодие превысила 51%. Об этом CNews сообщили представители «Домклик».

Эксперты «Домклик» изучили ипотечные сделки на вторичном рынке недвижимости России за первые шесть месяцев 2026 г. и выяснили, какие квартиры пользуются спросом у ипотечных заемщиков. Исходя из основных характеристик жилья, был составлен портрет типичного объекта в каждом федеральном округе. Дополнительно для каждого округа был подготовлен список наиболее востребованных регионов.

С января по июнь 2026 г. наибольшее количество сделок было совершено в Центральном федеральном округе – более четверти всех сделок по стране (26,3%). Вторым по количеству стал Приволжский федеральный округ (22,8%). Далее разместились Северо-Западный (13%), Сибирский (11,6%) и Уральский (11,3%) федеральные округа. Меньше всего покупок квартир на вторичном рынке недвижимости было совершено в Северо-Кавказском федеральном округе (2,6%).

Именно в Северо-Кавказском ФО в ипотеку брали наиболее доступные квартиры, а их медианная стоимость составила 3,1 млн руб. Объекты, купленные в ипотеку в Уральском и Приволжском федеральных округах, в среднем стоили 4,2 и 4 млн руб. соответственно.

Дороже всего оказались ипотечные квартиры в Центральном федеральном округе: там медианная цена объекта на вторичном рынке составила 5,9 млн рублей. Готовое жильё на Дальнем Востоке обходилось в среднем в 5,6 млн рублей, а на Северо-Западе страны – 5,5 млн руб.

Самая большая медианная площадь объектов зафиксирована в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах – 47,6 кв. м и 47,2 кв. м соответственно. Далее следуют объекты в Уральском ФО (45,8 кв. м), Сибирском ФО (45,7 кв. м), Северо-Западном ФО (45 кв. м), Центральном ФО (44,8 кв. м). Наименьшие по площади квартиры на вторичном рынке приобретались в Приволжском (44,1 кв. м) и Южном федеральных округах (43,9 кв. м).

Многоквартирные дома (МКД), в которых приобретается в ипотеку вторичная недвижимость, постепенно «молодеют». Квартиры в домах 2010-х годов чаще других пользовались спросом сразу в четырех округах: в Северо-Кавказском, Южном, Центральном и Уральском. В домах 1980-х годов постройки чаще всего покупали квартиры в Дальневосточном и Сибирском ФО. Последняя и самая старшая категория – это дома 1970-х годов постройки. В большинстве случаев именно в таких МКД покупалась вторичная недвижимость в Приволжье и Северо-Западном федеральном округе.

В основном жители российских регионов покупали одно- и двухкомнатные квартиры – на них в 2025 г. пришлось почти 80% ипотечных кредитов. Однокомнатные и студии были наиболее популярны в Южном (44,1%), Приволжском (40%) и Северо-Западном (39,8%) округах. В последнем одни из самых малогабаритных однокомнатных квартир – всего 32,2 кв. м, меньшей площади они только в Северо-Кавказском ФО – 32 кв. м. Двухкомнатные чаще всего выбирали в Дальневосточном (44,2%), Уральском (42,7%), и Сибирском округах (42,6%).

На Северном Кавказе, чаще чем в других федеральных округах покупались трехкомнатные квартиры: на них пришлось более 20% сделок. Сибирский федеральный округ стал лидером по площади крупногабаритных объектов: трехкомнатные там имеют площадь 67 кв. метров, а четырехкомнатные и более крупные объекты с медианной площадью 97 кв. м. Также квартиры с тремя и более комнатами оказались востребованы у жителей Северо-Западного и Дальневосточного округов.

Предметом анализа стали ипотечные сделки на вторичном рынке России, совершенные за первые шесть месяцев 2026 г. В исследовании учитывались только квартиры. По каждому округу была определена доля сделок, а также составлен портрет наиболее востребованного жилья. В рамках каждого округа эксперты вычислили следующие параметры: медианную стоимость лота, медианную площадь, наиболее популярное десятилетие постройки жилья (мода), наиболее популярный этаж (мода) и распределение купленных квартир по комнатности (1, 2, 3, 4+ комнат).