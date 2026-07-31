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Владимир Ефимов: для Ленинградского вокзала создали уникальный навес с применением российских технологий

Проектирование навеса над распределительной площадкой и платформами обновленного Ленинградского вокзала велось при помощи технологии информационного моделирования (ТИМ), а все комплектующие материалы для его сборки поставлены с российских заводов. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В ходе работ по обновлению Ленинградского вокзала установили уникальный навес волнообразной формы над платформами и распределительной площадкой. Он включает более трех тысяч квадратных метров остекления и обеспечивает современную безбарьерную среду вокзала, в которой пассажиры свободно перемещаются в любую погоду. Применение технологии информационного моделирования позволило создать сложную геометрию криволинейных поверхностей оболочек навеса, достичь высокой точности деталей и сократить время сборки каждого элемента. Кроме того, все комплектующие для сборки уникального навеса – российского производства», – сказал Владимир Ефимов.

Благодаря применению современных высокоточных станков алюминиевые детали и стеклопакеты со специальным покрытием производились одновременно. Высокая точность комплектующих привела к сокращению строительных допусков, благодаря чему стеклопакет без дополнительного каркаса устанавливался на металл через уплотнитель. Кроме того, не потребовалось проводить значимый объем сварочных работ и привлекать большое количество тяжелой строительной техники.

После масштабного обновления Ленинградский железнодорожный вокзал открыл свои двери для пассажиров в мае этого года. Модернизация была максимально ориентирована на пассажиров и их комфорт. Новая система входов увеличила пропускную способность вокзала, обеспечив равномерное распределение пассажирских потоков. Площадь зоны для ожидания выросла в три раза, а количество посадочных мест увеличилось в 1,5 раза. Пересадки между метро, поездами пригородного и дальнего следования, наземным транспортом организованы в едином теплом контуре по принципу «сухие ноги».

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«Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик модернизации здания Ленинградского вокзала.

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