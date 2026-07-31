В «МТС Геоэффект» появилась ИИ-аналитика и сегментация по интересам

МТС объявляет об обновлении сервиса «Посещаемость объектов» в рамках платформы «МТС Геоэффект», помогающей бизнесу оценивать посещаемость локаций и рентабельность проектов на основе обезличенных геоданных. В обновлении появились три новые функции, ключевой из которых стал ИИ-расшифровщик для саммаризации аналитики. Теперь клиенты получают не просто цифры, а готовые выводы: кто посещает локацию, чем интересуется аудитория и что влияет на их поведение. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ключевым обновлением стал запуск ИИ-расшифровщика, разработанного МТС Web Services (MWS; входит в группу МТС). Новый сервис автоматически анализирует данные посещения локаций и выдает саммари, включающее пиковые дни посещаемости, влияние погоды или дня недели на этот показатель, портрет посетителя. Новая функция берет на себя часть аналитической работы, давая пользователю интересующие его данные в удобном текстовом формате. В будущем расшифровщик будет интегрирован и в другие сервисы платформы «МТС Геоэффект».

Ранее платформа уже помогала анализировать посещаемость торговых центров, парков, мероприятий, курортов на основе обезличенных данных, сравнивая локации по объему и типу трафика, а также по аудитории, но теперь аналитика стала глубже. Новый функционал позволяет отслеживать общие интересы аудитории без дополнительных настроек, а также сегментировать ее по этим интересам — фильтр дает возможность выбрать конкретную категорию (например, «спорт», «кино», «рестораны» или «шопинг») и исследовать статистику только по этой аудитории.

«Геоаналитика и большие данные все активнее используются бизнесом не только для анализа турпотока и составления портрета целевой аудитории, но и в целом для принятия стратегических решений и оценки эффективности бизнеса. Фильтр позволяет сегментировать аудиторию не по возрасту или полу, а по реальным интересам. ИИ-агент же сам описывает, что происходит на локации, объясняет пики и спады, дает портрет посетителя. Пользователю остается только посмотреть готовые выводы и принять решение. Это экономит часы ручной работы и делает аналитику доступной для любого менеджера, а не только для аналитика», — отметил руководитель центра продуктов «Геосервисы» МТС Алексей Роговцев.