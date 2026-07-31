В Directum СЭД+ упростили работу с машиночитаемыми доверенностями для СФР и филиалов

С версии 26.2 в системе можно хранить машиночитаемые доверенности (МЧД) для Социального фонда России, использовать одно право подписи для головной организации и филиалов, а также видеть ограничения полномочий прямо в карточке МЧД контрагентов. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Directum СЭД+ теперь может использоваться как архив для электронных доверенностей Социального фонда России (СФР). В системе доступна вся информация по статусу таких документов. МЧД необходимы бухгалтерам, кадровикам и юристам для сдачи отчетности и подачи заявлений в фонд от лица организации.

МЧД импортируется из XML-файла со встроенной электронной подписью, после чего данные в карточке заполняется автоматически. Теперь доверенности СФР можно хранить вместе с остальными МЧД в едином реестре с фильтрами для быстрого поиска. Статусы МЧД в системе обновляются как в фоновом режиме, так и вручную по клику мыши. Для доверенностей СФР также добавлена печатная форма.

Еще одно изменение упростит работу компаниям с филиальной структурой. Представитель может подписывать документы за головную организацию и ее подразделения по одному праву подписи на основании одной МЧД. Для этого в карточке права подписи можно выбрать сразу несколько значений в поле «Наши организации». Главное условие — ИНН всех указанных подразделений должен совпадать с ИНН компании, которая выдала доверенность. Это избавляет предприятия с разветвленной структурой от необходимости выпускать отдельные МЧД для каждого филиала.

Также в МЧД контрагента теперь отображаются ограничения полномочий. Это помогает быстрее понять, в каких рамках действует доверенность, и точнее оценить легитимность права подписи. Информация выводится на вкладке «Полномочия». Те же данные переносятся в печатную форму документа.