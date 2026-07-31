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«Умная палата» получила сертификат совместимости с «Ред ОС М»

Компания Digital Medical Solutions (DMS) и «Ред Софт» подтвердили совместимость и корректность работы программного продукта «Умная палата» с мобильной операционной системой «Ред ОС М». По итогам испытаний, проведенных специалистами двух компаний, был выдан сертификат совместимости, а результаты тестирования зафиксированы в соответствующем протоколе. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

«Ред ОС М» – российская мобильная операционная система, разработанная компанией «Ред Софт». Внесена в реестр отечественного ПО, что свидетельствует о соответствие стандартам Минцифры России и возможность использования госорганами и компаниями с госучастием.

Подтвержденная совместимость означает, что программный продукт «Умная палата» может использоваться совместно с «Ред ОС М» в составе отечественной цифровой ИТ-среды медицинской организации. Для медицинских учреждений, которые ориентируются на использование российского программного обеспечения и развитие технологически независимой инфраструктуры, наличие подтвержденной совместимости является важным критерием при выборе цифровых решений.

Программно-аппаратный комплекс «Умная палата» — это ядро цифровой трансформации клиники, предназначенное для критически важных стационарных отделений медицинских учреждений (хирургия, анестезиология, реаниматология и др.). Решение объединяет разрозненное медицинское оборудование и информационные системы в единый управляемый контур.

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Совместимость экосистемы «Умная палата» с «Ред ОС М» расширяет возможности использования решения на мобильных устройствах в сценариях, где важны мобильность, непрерывный доступ к прикладному ПО и работа в доверенной отечественной программной среде.

«Для DMS совместимость “Умной палаты” с "Ред ОС М" — это важный шаг в развитии мобильного контура цифровой клиники. Интеграция с отечественной мобильной операционной системой позволяет медицинскому персоналу быстрее получать доступ к данным и рабочим инструментам в единой цифровой среде. Это особенно важно для стационаров, где скорость реакции, непрерывность процессов и надёжность ИТ-инфраструктуры напрямую влияют на качество медицинской помощи», — сказал Кирилл Мишин, генеральный директор Digital Medical Solutions (DMS).

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