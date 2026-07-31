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СУБД Jatoba компании «Газинформсервис» обновила сертификат ФСТЭК

Компания «Газинформсервис» обновила для СУБД «Ятоба» сертификат ФСТЭК России по четвертому уровню доверия и четвертому классу защиты. Это означает, что обновленные версии линейки продуктов прошли проверку и соответствует требованиям по безопасности информации. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

«Ятоба» — СУБД на базе модернизированного ядра PostgreSQL, предоставляющая инструменты для построения отказоустойчивых и катастрофоустойчивых кластеров и расширенные функции кибербезопасности (SQL Firewall с ИИ, защита таблиц, обфускация кода, маскирование данных) с мощным графическим интерфейсом управления Jatoba Data Safe.

Сертификат удостоверяет, что в линейке продуктов реализованы встроенные механизмы защиты от несанкционированного доступа, обеспечивается регулярный контроль целостности программного кода самой СУБД и всех данных в базах, а при обнаружении нарушений доступ к объектам контроля блокируется.

Система ведет расширенный аудит событий безопасности и оповещает администраторов о подозрительных действиях. В СУБД поддерживается расширенное управление парольными политиками и ограничение прав суперпользователей, а также другие механизмы защиты, обеспечивающие безопасное хранение информации. Предусмотрена возможность гарантированного удаления объектов баз данных без возможности их восстановления.

Сертификат ФСТЭК дает возможность использовать СУБД «Ятоба» в значимых объектах КИИ первой категории значимости, а также ГИС, АСУ ТП, ИСПДн при необходимости обеспечения первого уровня защищенности и в информационных системах общего пользования второго класса.

«Очередное получение обновленного сертификата ФСТЭК России подтверждает, что мы стабильно поддерживаем качество и надежность защищенной СУБД Jatoba, отвечая высоким стандартам кибербезопасности. Это рутинная, но важная периодичная процедура, проходящая один раз в пять лет, которая дает нашим заказчикам уверенность в выбранном решении», — сказал Юрий Осипов, менеджер продукта СУБД «Ятоба» компании «Газинформсервис».

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