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Российские ИТ-специалисты рассказали, где хотели бы встретить пенсию

Большинство российских специалистов в сфере информационных технологий уже задумываются о том, в каком городе хотели бы жить после завершения карьеры. При выборе будущего места жительства они чаще ориентируются на климат, экологию и качество городской среды, чем на экономические показатели региона. Об этом свидетельствуют результаты исследования туристической компании Verotour Travel Company.

Согласно опросу, 44% ИT-специалистов хотели бы встретить пенсию в Сочи. Еще 16% выбрали Калининград, 20% — Москву, 12% — Санкт-Петербург, а 8% — рассматривают заграницу.

Главными критериями выбора респонденты назвали мягкий климат (53%), близость к природе (49%), хорошую экологию (44%), доступность медицинской помощи (37%) и спокойный ритм жизни (31%).

При этом 42% участников исследования признались, что уже сегодня рассматривают возможность переезда в выбранный город задолго до выхода на пенсию, если работа позволит сохранить удаленный формат.

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«Современные специалисты все чаще воспринимают место проживания как часть качества жизни. Поэтому многие заранее выбирают города, где комфортно жить круглый год, независимо от этапа карьеры», — сказали в туристической компании Verotour Travel Company.

Генеральный директор компании Евгения Порублева отмечает, что многие путешественники сначала приезжают в другой город на отдых, а затем возвращаются вновь уже на более длительный срок.

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