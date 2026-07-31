Реже всего опаздывают на работу сотрудники старше 45 лет

Трое из четырех россиян никогда не опаздывают на работу. В опросах сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения страны, работающих по фиксированному графику на территории работодателя. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Россияне все чаще утверждают, что не позволяют себе опаздывать: доля тех, кто называет себя исключительно пунктуальным, в 2026 году достигла 77% (+12 процентных пунктов за два года). Утверждают, что всегда приходят на работу вовремя 82% работников старше 45 лет, тогда как среди тех, кто младше, этот показатель достигает 74—77%.

Постоянных нарушителей трудовой дисциплины немного. Лишь 3% респондентов признались, что задерживаются несколько раз в неделю, еще 4% — несколько раз в месяц. Каждый восьмой (13%) опаздывает несколько раз в год.

Среди тех, кто все же допускает опоздания, длительность задержки остается умеренной: 74% обычно опаздывают не более чем на 10—15 минут. На полчаса задерживаются 10%, а на час и более — лишь 3%.

Главные причины опозданий по‑прежнему связаны с дорожной обстановкой и доступностью общественного транспорта, однако их значимость снижается. На задержку автобусов сегодня жалуются 34% опрошенных (в 2024 году — 38%), на пробки на дорогах — 28% (был 31%). За два года заметно выросла доля тех, кто ссылается на форс‑мажорные обстоятельства, — с 7% до 16%. Чаще стали упоминать, что опоздали, потому что проспали (11% против 8% в 2024 году), помешали личные дела (8% против 6%) или семейные обязанности (7% против 4%). 4% респондентов отметили, что не успевают вовремя попасть на рабочее место из-за долгой дороги, еще 2% подводит низкая мотивация.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 622

Время проведения: 13-27 июля 2026 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, работающее по фиксированному графику на территории работодателя

Размер выборки: 3000 респондентов.