«Островок» рассказал, чем отличаются путешествия зумеров, миллениалов и бумеров

Молодые россияне чаще выбирают апартаменты, предпочитают необычные маршруты и путешествуют с меньшим бюджетом, тогда как туристы старше 50 лет чаще останавливаются в классических отелях, тратят на размещение почти на 40% больше и активнее путешествуют за границу. К таким выводам пришли специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», проанализировав путешествия туристов разных возрастных групп за 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Островка».

Старшее поколение чаще путешествует за границу

Исследование показало, поездки по России сохраняют лидерство среди представителей всех поколений, однако с возрастом заметно растет интерес к зарубежным путешествиям. Если среди туристов 18–24 лет на направления за границей приходится до 17% всех бронирований, то среди путешественников 25–34 лет и 35–50 лет — больше — 19%, а среди туристов старше 50 лет — уже свыше 21%.

Среди зарубежных направлений независимо от возраста туристов лидируют страны СНГ и ближнего зарубежья, а также государства Азии и Ближнего Востока. В список самых популярных зарубежных городов у всех поколений входят Минск, Стамбул и Ереван. При этом молодежь (18–24 лет) чаще выбирает курортные направления — Гагру и Батуми, а также Алматы и Астану. Среди путешественников 25–50 лет выше интерес к Ташкенту, Бресту и Гродно, а туристы старше 50 лет чаще других бронируют поездки в Витебск.

Спрос молодых туристов на активный отдых растет

По данным «Островка», именно молодые путешественники чаще становятся драйверами нетривиальных направлений для активного отдыха. По итогам 2025 г. число бронирований в Камчатском крае, Мурманской области, Республике Алтай и Дагестане среди туристов 18–24 лет выросло сразу на 30% по сравнению с предыдущим годом.

Несмотря на общую схожесть списка популярных направлений внутри страны, у каждого поколения также есть свои особенности. Во всех возрастных группах в число лидеров входят Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Краснодар и Екатеринбург. При этом молодежь 18–24 лет чаще выбирает Владивосток и Новосибирск, тогда как среди туристов старше 35 лет в десятке лидеров появляется Ростов-на-Дону. При этом среди путешественников старше 50 лет самым популярным городом является Санкт-Петербург — в этой возрастной группе Северная столица заметно обгоняет Москву по числу бронирований.

«Возраст влияет не столько на выбор направления, сколько на сам стиль путешествий. Молодежь чаще экспериментирует с маршрутами и форматами размещения: например, этому способствует и развитие государственных программ поддержки молодежного туризма, включая льготные авиаперевозки для туристов до 23 лет по направлениям Дальнего Востока. При этом любопытно, что молодые туристы чаще становятся первыми, кто открывает новые маршруты, затем эти направления постепенно набирают популярность и у старших возрастных групп — например, так было с Адыгеей и Карачаево-Черкесией, спрос на которые вырос благодаря молодым туристам», — сказала Ирина Козлова, управляющий директор сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Чем старше путешественники, тем выше расходы

Средние расходы на размещение растут с возрастом путешественников. В поездках по России самый высокий средний чек в 2026 г. зафиксирован у туристов старше 50 лет — 16 тыс. руб. за три ночи. У путешественников 35–50 лет показатель составляет 15,35 тыс. руб.за аналогичный период, у туристов 25–34 лет — 13,4 тыс. руб., а у молодежи 18–24 лет — 11,8 тыс. руб. Таким образом, разрыв в расходах на размещение у молодого поколения и туристов в возрасте старше 50 лет достигает 36%.

Аналогичная картина наблюдается и в зарубежных поездках. Средний чек бронирования в отелях и апартаментах за границей за четыре ночи у старшей возрастной группы (50+) составляет 33 тыс. руб. У путешественников 35–50 лет — 31 тыс. руб., у туристов 25–34 лет — 25,7 тыс. руб. У россиян 18–24 лет — в среднем 23 тыс. руб., что на 30% ниже, чем у возрастной группы 50+ лет.

С возрастом россияне все чаще выбирают отели

Возрастные различия также заметны при выборе типов объектов размещения. По мере взросления путешественники чаще отдают предпочтение классическим отелям: если среди туристов 18–24 лет гостиницы выбирают 49%, то среди путешественников 25–34 лет — уже 53%, среди россиян 35–50 лет — 57%. Среди туристов старше 50 лет две трети бронирований занимают именно отели (63%).

Апартаменты как альтернативный формат размещения при этом более популярны среди молодых туристов. Их выбирают 29% путешественников в возрасте 18–24 лет и лишь 18% россиян старше 50 лет. Хостелы также остаются преимущественно молодежным форматом размещения, гостевые дома в равной степени выбирают все возрастные группы.



