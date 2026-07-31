Опрос «Авито Товаров» и «Авито Недвижимости»: две трети россиян обращают внимание на спортивную инфраструктуру при выборе дома

Специалисты «Авито Недвижимости» и «Авито Товаров» провели опрос и узнали, что большинству россиян (68%) важна спортивная инфраструктура при выборе жилья. При этом жители современных жилых комплексов тренируются регулярно вдвое чаще, чем жители классических многоквартирных домов (26% против 13%). Большая часть респондентов также использует для спорта тренировочный инвентарь и в среднем тратит на его покупку около 15 тыс. руб. в год. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Результаты опроса* показали, что 7 из 10 россиян занимаются спортом. Из них 15% тренируются часто — не менее трех раз в неделю, и среди молодежи 18–24 лет доля таких регулярных занятий выше и достигает 22%. Еще 19% ходят на тренировки 1–2 раза в неделю, а 21% занимаются несколько раз в месяц. Отдельная группа респондентов тренируется сезонно, например, только весной или летом, — таких 9%, и немного больше их среди зумеров (13%).

Среди тех, кто живет в современных жилых комплексах, построенных за последние пять лет, регулярно занимаются спортом 26% — это в два раза больше, чем среди жителей многоквартирных домов более старших лет постройки, где таких 13%.

Наличие спортивной инфраструктуры рядом с домом назвали важным 68% россиян, которые занимаются спортом. При этом для 17% это один из ключевых критериев при выборе района и дома, и чуть чаще так отвечала молодежь 18–24 лет (19%).

У половины опрошенных (50%)** вблизи жилья есть парковая зона или набережная для активного отдыха. Почти половина (49%) имеет доступ к открытым спортивным площадкам или воркаут-зонам с турниками, брусьями и тренажерами. У трети (35%) недалеко от дома находится спортивное поле, например, для футбола, баскетбола, волейбола или тенниса.

Большая часть респондентов (61%) в целом удовлетворена инфраструктурой для спорта в своем районе. Причем каждого четвертого (23%) полностью все устраивает. Однако 29% отметили, что некоторых возможностей для тренировок вне дома не хватает или они отсутствуют вовсе.

«Результаты опроса подтверждают, что спортивная инфраструктура уже стала важной частью требований к новым проектам. Для 36% жителей новостроек ее наличие — один из ключевых критериев при выборе дома, тогда как среди жителей классического жилого фонда так считают только 13%, то есть почти втрое меньше. Эти цифры показывают, что продуманная спортивная инфраструктура, заложенная на этапе проектирования жилого комплекса, напрямую влияет и на выбор объекта, и на удовлетворенность жильцов после переезда», — сказал Дмитрий Алексеев, управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости».

В основном россияне используют для тренировок силовой инвентарь — домашние тренажеры, штанги, гири и гантели (40%)**. 38% предпочитают аэробные нагрузки на свежем воздухе и используют для этого велосипеды, ролики, скейтборды и прочее. У 37% есть легкий фитнес-инвентарь — эспандеры, фитнес-резинки, коврик для йоги. А 28% используют мячи, ракетки, воланчики и другое. Полноценные кардиотренажеры — например, беговая дорожка или эллипсоид есть у 17%.

Покупают такие товары обычно на крупных площадках электронной коммерции (47%)**. Еще 38% направляются за ними в специализированные спортивные офлайн-магазины или в супермаркеты. 22% ищут спорттовары в торговых центрах, а 18% — на сайтах и в приложениях конкретных брендов или спортивных сетей. И еще 11% покупают все необходимое для тренировок «с рук» на онлайн-платформах объявлений.

Тратят на спортинвентарь россияне в среднем 15 тыс. руб. в год. Трети (36%) удается уложиться в 5 тыс. руб., а 27% — в сумму от 5 до 10 тыс. руб. У 21% обычно уходит на это от 10 до 20 тыс. руб., 12% тратят от 20 до 50 тыс. руб., а 5% — еще больше.

* Онлайн-опрос среди 10 тыс. совершеннолетних россиян проводился в июне 2026 г.

** Возможно несколько вариантов ответов, поэтому сумма больше 100%.



