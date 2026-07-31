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МТС обновила цифровую сеть на территории популярных центров культуры коренных народов Севера в Югре

ПАО «МТС» расширила покрытие сети LTE в национальных малых населенных пунктах Сургутского и Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа. В результате проведенных работ улучшилось качество связи на территории туристических мест, связанных с культурой коренных народов Севера. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование в деревне Русскинская и селе Варьеган – знаковых туристических локациях, в которые приезжают путешественники из Югры и других регионов для знакомства с самобытностью и историей северного края. Главной точкой притяжения в Русскинской является Музей природы и человека им. А.П. Ядрошникова, один из самых современных сельских музеев страны. Через него зачастую пролегают туристические маршруты на этностойбища и оленеводческие хозяйства. В селе Варьеган гостей привлекает Этнографический парк-музей, а также Дом-музей местного писателя Ю.К. Вэлла.

Обновление сети LTE позволит краеведам на высоких скоростях с помощью 3D-сканирования оцифровывать предметы быта, народных промыслов, орудий труда коренных малочисленных народов Севера, заносить артефакты в базы данных для последующего изучения. Работники музеев смогут активно использовать аудио- и видеозаписи из сети, а также развивать цифровой интерактив с посетителями и другими музеями, которые посвящены традициям народов ханты, манси и лесных ненцев. С развитием мобильной сети у путешественников появится возможность в моменте искать информацию об экскурсиях, делиться контентом северной природы, а местные жители – с комфортом пользоваться медицинскими и образовательными сервисами.

«Мы продолжаем работу по улучшению качества связи в малых населенных пунктах Югры. Помимо Русскинской и Варьеган мы также улучшили качество связи в поселках Лыхма, Луговской, Половинка и Леуши в Белоярском, Ханты-Мансийском и Кондинском районах. Особое внимание уделяем туристическим локациям, где цифровизация служит драйвером развития инфраструктуры для путешественников, разработки новых этномаршрутов, внедрения современных решений с искусственным интеллектом для сохранения самобытности нашего региона», — сказала директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Ольга Рябченко.

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