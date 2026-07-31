Московская клиника внедрила разработку участника «Сколково» для домашнего наблюдения за беременностью

Разработанный компанией «ЮСОНТЕК», участником «Сколково», прибор «Илифия» для самостоятельного проведения кардиотокографии (КТГ) включен в протокол ведения беременности высокого риска Институтом репродуктивной медицины REMEDI (Москва). Технология позволяет будущим мамам с 32-й недели беременности самостоятельно проводить КТГ в домашних условиях, а врачам — получать запись дистанционно, оперативно реагируя на признаки гипоксии плода, без профилактической госпитализации «для наблюдения». Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Компания «ЮСОНТЕК» на разных этапах разработки «Илифии» была поддержана грантами Фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) на общую сумму свыше 13 млн руб. Финансирование позволило разработать первый прототип устройства, предоставить рабочую версию, а также зарегистрировать медицинское изделие в реестре Росздравнадзора.

Портативный фетальный монитор «Илифия» представляет собой компактное устройство весом 180 грамм, работа которого не требует участия медицинского персонала. Система автоматически анализирует сердечный ритм плода и контролирует качество записи, а данные поступают врачу в реальном времени через смартфон или встроенный модуль связи. Особенность «Илифии» заключается в сочетании качеств, которые пациентка обычно не может получить одновременно: экспертный уровень диагностики, сопоставимый со стационарным оборудованием, и легкий, удобный формат. Для контроля состояния будущего ребенка и выявления различных отклонений важно своевременно проводить кардиотокографию. Согласно стандартам ВОЗ и Минздрава РФ, КТГ назначают с 32 недели беременности.

Программное обеспечение «Илифии» и станции приема данных MFMon включены в единый реестр российского программного обеспечения, что подтверждает технологический суверенитет отечественной разработки от аппаратной части до кода.

«Для отечественного рынка медицинского оборудование событие является значимым прецедентом: российская разработка, при поддержке «Сколково» прошедшая путь от гранта на пилотную апробацию до включения в реестр российского ПО, выходит за пределы государственных клиник и становится частью протокола ведения беременности в частном медицинском учреждении. Это подтверждает востребованность решения не только как проекта с господдержкой, но и как коммерчески жизнеспособного продукта. Для страны с такой территорией и плотностью населения, как Россия, дистанционная диагностика особенно необходима — она снимает финансовую нагрузку стационарного наблюдения в крупных городах и практическую недоступность частого контроля в удаленных регионах», — сказал директор Центра развития технологий в биологии, медицине и сельском хозяйстве Фонда «Сколково» Алексей Плесков.

Партнерство с Институтом репродуктивной медицины REMEDI распространяет практику домашнего КТГ на частную репродуктивную медицину — сегмент, где доля пациенток высокого риска особенно велика. В медицинском учреждении пациентка получает прибор на руки и дома самостоятельно устанавливает датчики по цветовой маркировке — процедура записи занимает 15–45 минут. Данные передаются в клинику через специальное мобильное приложение или встроенный модуль связи, расшифровку выполняет врач-координатор REMEDI, который при необходимости связывается с пациенткой в тот же день.

«Для наших пациенток из групп высокого риска ежедневный контроль состояния плода — это не опция, а необходимость. Домашнее КТГ позволяет нам видеть картину каждый день и своевременно реагировать в критических ситуациях», — сказала Елена Младова, генеральный директор, клиника REMEDI.

«Домашний мониторинг снимает с пациентки нагрузку частых визитов в клинику на поздних сроках и при этом не снижает частоту контроля — наоборот, мы получаем данные ежедневно вместо еженедельных осмотров. Для беременностей после ЭКО и других случаев высокого риска это прямо влияет на своевременность решений врача», — сказал Павел Нагулин, генеральный директор «ЮСОНТЕК».