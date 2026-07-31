Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» обеспечил комфортный онлайн-доступ для 5 тысяч абонентов на юге Кировской области

«МегаФон» увеличил покрытие и скорость мобильного интернета в поселке городского типа Кильмезь. Инженеры компании установили оборудование на юго-востоке населенного пункта, а также расширили зону покрытия в центральной части и на въезде со стороны Удмуртии. Теперь свыше 5 тыс. жителей смогут с комфортом пользоваться цифровыми сервисами на скорости до 70 Мбит/с, оперативно получать информацию и связываться с родными и друзьями. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Обновление сети в поселке включает в себя модернизацию существующих объектов связи и запуск нового телеком-оборудования. Проведенные работы расширили зону действия стабильного сигнала и повысили емкость для одновременного подключения большего числа абонентов. Это обеспечит высокую скорость интернета и качество голосовых звонков даже при растущей нагрузке, например, по вечерам или праздничным дням.

Экономика ИИ: почему будущее ИИ-инфраструктуры за крупными облачными регионами
Экономика ИИ: почему будущее ИИ-инфраструктуры за крупными облачными регионами Цифровизация

Школьники смогут на смартфонах смотреть видеолекции и онлайн-уроки, пользоваться образовательными платформами, слушать аудиокниги. Для взрослых открылись возможности для удаленного обучения, фриланса, получения госуслуг в цифровом формате, заказа товаров на маркетплейсах. Автолюбители, которые едут по дороге через Кильмезь, теперь могут прокладывать маршрут в навигаторе, уточнять детали поездки, связываться с родными и коллегами на этом участке пути.

«Кильмезь — важный социальный и транзитный узел на границе с Удмуртией. Здесь качественная связь упрощает доступ к государственным услугам, телемедицине, онлайн-банкингу и развлечениям, повышая уровень жизни для нескольких тысяч человек. Мы видим, что у жителей поселка растет потребность в мобильном интернете, пользователи привыкают быть на связи и онлайн, поэтому мы развиваем инфраструктуру связи с учетом увеличивающейся нагрузки на сеть», — отметил директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics опубликовал топ-500 российских ИТ-компаний

Банкет за счет домоседов. Сотовые операторы вводят бесплатный международный роуминг на фоне повышения внутренних тарифов

Клоны и Франкенштейны: как киноиндустрия регулирует ИИ

Москвичам интернет не нужен? Столица России в хвосте по объему мобильного трафика

Для полноценного импортозамещения вендоры, заказчики и государство должны объединиться

Россияне массово отказываются от мобильного интернета. Трафик рухнул по всей стране, перспективы мрачные

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор Hyundai H-LED55BU7011: доступный 4K-телевизор для домашнего кинотеатра

Лучшие приложения для защиты и поддержки зрения: выбор ZOOM

Наводим порядок в ленте ВКонтакте: подробная инструкция, как настроить под себя алгоритмы ВК

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще