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Каршеринг BelkaCar добавил возможность оставить голосовую обратную связь по окончании поездки

Каршеринг BelkaCar сообщил о внедрении в приложение возможности оставить голосовую обратную связь по аренде, автомобилю или по работе сервиса. В конце поездки по завершении аренды у пользователей каршеринга появилась возможность оставить голосовое сообщение и поделиться важной информацией.

Для записи потребуется нажать кнопку «микрофон», наговорить фидбэк про поездку, автомобиль, тариф или любую другую тему и нажать «стоп». Длительность сообщения должна составлять не менее 3 секунд и не более 3 минут. После остановки записи можно прослушать свое сообщение, отправить его или удалить и перезаписать. После успешной отправки или в случае возникновения ошибки пользователю придет уведомление.

Сообщение попадет к сотрудникам BelkaCar в автопарк или в департамент клиентского обслуживания – в зависимости от темы обращения.

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