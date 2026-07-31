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Исследование Termidesk: российский рынок VDI остается неоднородным, но требования заказчиков становятся все более зрелыми

Компания Termidesk (входит в «Группу Астра») представила результаты исследования рынка виртуальных рабочих мест (VDI), терминальных решений и удаленного доступа. В опросе приняли участие 262 представителя рынка. Исследование проводилось с марта по май 2026 г. и охватило организации из ИТ, бюджетного сектора, финансовой отрасли, госсектора, образования, ТЭК, промышленности, медицины и других сегментов. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Главный вывод исследования – на российском рынке нет единой доминирующей модели удаленного доступа. Организации используют разные сценарии в зависимости от отрасли, масштаба, требований безопасности и текущего состояния инфраструктуры. Удаленный доступ к физическим рабочим станциям используют 56% респондентов, рабочие столы VDI — 50%, рабочие столы на терминальном сервере — 46%, публикацию приложений на терминальном сервере — 43%. При этом более половины участников опроса комбинируют несколько моделей.

Исследование также показывает, что сценарии использования VDI и удаленного доступа заметно различаются по отраслям. В финансовом секторе чаще встречаются зрелые централизованные внедрения с опорой на корпоративные VDI-платформы, локальное развертывание, тонкие клиенты и повышенные требования к устойчивости инфраструктуры.

В госсекторе, бюджетных организациях и образовании значительная часть заказчиков еще выбирает целевую платформу, поэтому здесь чаще сохраняется удаленный доступ к физическим рабочим станциям как переходный или смешанный сценарий. Для регулируемых и социально значимых отраслей — госсектора, медицины, образования и ТЭК технологии VDI и терминальный доступ чаще связаны с задачами безопасности, импортозамещения, централизованного управления рабочими местами и поддержки российских ОС. В медицине, госсекторе, образовании, бюджетных организациях и финансовом секторе также выше значимость прикладных пользовательских сценариев, в частности управление оргтехникой.

Отдельным фактором различий является масштаб внедрения. В организациях с числом пользователей удаленных рабочих мест до 500 чаще встречается удаленный доступ к физическим рабочим станциям: такой сценарий проще использовать как быстрый способ подключения сотрудников без перестройки всей инфраструктуры. В сегменте от 5 тыс. пользователей и выше, напротив, заметнее централизованные модели: чаще используются VDI, публикация приложений и терминальные рабочие столы. Крупные внедрения предъявляют более детальные требования к платформам – стабильную работу на слабых каналах связи, поддержку нескольких мониторов, ВКС, тонких клиентов, Kerberos-аутентификации и управлению пользовательским окружением. Это показывает, что по мере роста числа пользователей VDI превращается из инструмента удаленного доступа в полноценную инфраструктурную платформу.

Одним из ключевых факторов развития рынка остается импортозамещение. Среди пользователей зарубежных решений 18% уже переходят на новые платформы, еще 35% планируют миграцию. Среди основных причин перехода были названы требования безопасности, невозможность обновления зарубежных продуктов и изменение условий лицензирования. При этом миграция VDI редко ограничивается только заменой платформы: для многих организаций она затрагивает гипервизор, операционные системы, каталоги пользователей, средства аутентификации, сетевую инфраструктуру и периферийное оборудование.

«Рынок VDI в России нельзя описать одной универсальной моделью. Заказчики одновременно решают задачи удаленного доступа, безопасности, импортозамещения и управления рабочими местами. Поэтому VDI все чаще воспринимается не как отдельный инструмент подключения, а как часть корпоративной инфраструктуры», — отметил Денис Мухин, директор по развитию бизнеса Termidesk.

Почему виртуальный рабочий стол становится базовым вариантом для ИТ-инфраструктуры
Почему виртуальный рабочий стол становится базовым вариантом для ИТ-инфраструктуры цифровизация

Локальное развертывание остается базовой моделью для большинства организаций: его выбрали 82% респондентов. Гибридные и облачные сценарии присутствуют, но занимают меньшую долю, 11% и 7% соответственно. В отчете подчеркивается, что это связано не с отсутствием интереса к облаку, а со спецификой отраслей, требованиями регуляторов и задачами контроля над инфраструктурой.

Требования к VDI-решениям становятся все более прикладными. Для 72% респондентов важна поддержка профилей пользователей, для 51% многофакторная аутентификация, для 45% единый вход. Отдельный тренд – формирование смешанной среды рабочих мест. Windows остается самой распространенной ОС для удаленных рабочих мест: ее указали 89% респондентов. При этом российские Linux-дистрибутивы уже встречаются в 58% анкет, особенно в госсекторе, бюджетных организациях, медицине, образовании и ТЭК. Это повышает значимость поддержки разных операционных систем в рамках одной VDI-инфраструктуры.

По данным «Увеон-облачные технологии», четверть участников опроса пока находятся на этапе выбора решения. Это делает рынок открытым для конкуренции: заказчики продолжают сравнивать платформы, уточнять требования к безопасности, пользовательскому опыту, поддержке периферии, ОС, гипервизоров и средств аутентификации. При этом наиболее зрелый и требовательный спрос формируют крупные внедрения: именно они задают ориентиры по функциональности, надежности и интеграции VDI с остальными элементами корпоративной ИТ-инфраструктуры.

Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования с 30 марта по 28 мая 2026 г. В нем приняли участие 262 респондента. Опрос распространялся через профильные отраслевые Telegram-каналы и личный кабинет пользователей решений «Группы Астра».

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