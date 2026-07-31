ИИ упростит малому бизнесу Нижнего Новгорода работу с клиентами

МТС запустила функцию обмена аудиозаписями, саммари и расшифровкой в сервисе «МТС Optimus». Решение поможет предпринимателям Нижнего Новгорода и Нижегородской области отслеживать историю общения с клиентами и делиться итогами переговоров с коллегами.

«МТС Optimus» способен создавать записи звонков и текстовые расшифровки на базе технологий искусственного интеллекта. С помощью нового инструмента сотрудники смогут быстрее передавать информацию о клиентах друг другу, а руководители — следить за рабочими процессами и оперативно принимать решения.

Чтобы получить итоги телефонных разговоров сотрудника, нужно отправить ему ссылку с запросом из веб-версии «MTC Optimus». Специалист самостоятельно принимает решение предоставить доступ или отказаться. После подтверждения новые мобильные звонки начнут отображаться в веб-версии МТС. При этом доступ для других пользователей может быть отозван в любой момент.

«Эффективная коммуникация внутри команды — залог роста любого нижегородского предприятия. Раньше, чтобы понять, о чем договорился менеджер, руководителю приходилось слушать часовые записи или полагаться на субъективный отчет сотрудника. Теперь ИИ в «МТС Optimus» делает эту рутину за секунды, формируя краткое и структурированное саммари. При этом мы строго соблюдаем цифровую этику: доступ к записям предоставляется только с явного согласия сотрудника и может быть отозван в любой момент. Это инструмент доверия и помощи команде, а не тотального контроля. В Нижегородской области сервис МТС Optimus востребован среди малого бизнеса и самозанятых. Его чаще всего используют в продажах, консалтинге, сервисных и выездных услугах», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.