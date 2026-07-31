«ГазонCity» завершила миграцию на российскую CRM-систему BPMSoft

Российский производитель материалов для благоустройства и озеленения «ГазонCity» завершил переход с зарубежной CRM-системы на отечественное решение на базе low-code-платформы BPMSoft (входит в продуктовый портфель ИТ-холдинга Lansoft). Проект реализован экспертами компании «Ваш интегратор». Об этом CNews сообщил представитель BPMSoft.

«ГазонCity» работает на российском рынке с 2005 года и специализируется на производстве рулонного газона, семян газонных трав и товаров для благоустройства территорий. После прекращения поддержки зарубежного программного обеспечения компании требовалось перейти на российскую CRM-платформу, сохранив исторические данные и выстроенные за годы бизнес-процессы.

Основной задачей проекта стала миграция. В ходе работ специалисты интегратора столкнулись с накопленными ошибками прежней CRM, устранение которых потребовало переработки отдельных компонентов системы. Для миграции использовались специализированные инструменты BPMSoft, что позволило корректно перенести данные, оптимизировать архитектуру и обеспечить дальнейшее развитие решения на отечественной платформе.

В результате проекта импортозамещения «ГазонCity» сохранил клиентскую базу, историю сделок, накопленные лиды и действующие бизнес-процессы.

Павел Акопов, генеральный директор «ГазонCity»: «Нам было важно не просто заменить систему, а сохранить всё, что компания наработала за годы своего присутствия на рынке: клиентскую базу, историю сделок и выстроенные процессы. Мы рассматривали этот проект как инвестицию в устойчивость бизнеса, которая позволит обеспечить непрерывность деятельности и создать основу для дальнейшего развития».

Виктор Орловский, генеральный директор «Ваш интегратор», сказал: «Проекты миграции редко ограничиваются переносом данных. В процессе перехода нередко становятся заметны архитектурные особенности, которые долгое время не влияли на ежедневную работу системы, но осложняют развитие. В этом проекте нам удалось не только выполнить миграцию, но и устранить накопленные технические ограничения, сохранив при этом всю критически важную для бизнеса информацию».

Вадим Сорокин, коммерческий директор BPMSoft, отметил: «Сегодня переход на отечественную CRM – это не просто замена одного программного продукта другим. Для бизнеса важно сохранить приобретенную экспертизу, клиентские данные и привычные процессы без остановки операционной деятельности. Low-code-платформа BPMSoft позволяет решать эти задачи, обеспечивая гибкость развития системы и снижая трудоемкость последующих доработок».