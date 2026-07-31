«ЭлНетМед» выгрузила в 2025 г. в федеральную систему ЕГИСЗ более 15 млн электронных медицинских документов

Компания «ЭлНетМед», разработчик интеграционной платформы N3.Health, в 2025 г. выгрузила в ЕГИСЗ более 15 млн электронных медицинских документов. Платформа имеет статус официального оператора ЕГИСЗ с 2019 г. и обеспечивает частным медицинским организациям технологический контур для взаимодействия с государственной информационной системой в сфере здравоохранения. Об этом CNews сообщили представители компании «ЭлНетМед».

N3.Health выгружает электронные медицинские документы в ЕГИСЗ как на федеральном, так и на региональном уровне. Разработчикам медицинских информационных систем и медицинским организациям не нужно отдельно настраивать потоки выгрузки – платформа это делает автоматически.

Сегодня через N3.Health данные в ЕГИСЗ выгружают более 9000 частных медицинских организаций практически по всей стране – от крупных сетей, лидеров отрасли, до небольших региональных клиник и частных кабинетов. Среди них многопрофильные, стоматологические, косметологические и другие клиники разных специализаций.

В условиях постоянного роста объемов электронного медицинского документооборота особое значение приобретает не только количество передаваемых документов, но и их качество: полнота, корректность заполнения и структурная валидность медицинских данных. В N3.Health для этого предусмотрены специальные сервисы, которые помогают дополнительно проверять медицинские документы на корректность до отправки в ЕГИСЗ. Если документ содержит ошибки, он вернется обратно отправителю и не будет выгружен в систему до его корректировки. Такой подход снижает риск отклонений документов федеральной системой, ускоряет их обработку и помогает стабильно выполнять требования по качеству выгружаемых данных.

Инструменты контроля качества делают платформу N3.Health сертифицированным и безопасным каналом передачи данных от частных медицинских организаций. Платформа поддерживает высокие показатели качества выгружаемых документов, что особенно важно для региональных органов управления здравоохранением, которые обязаны соблюдать нормативные стандарты.

«Мы продолжаем активно развивать направление ЕГИСЗ в рамках платформы N3.Health, создавая дополнительные сервисы, которые помогают частным клиникам и вендорам информационных систем удобно и безопасно работать в едином цифровом контуре. Наша цель – не только помочь медицинским организациям выполнять лицензионные требования, но и удерживать статус надежного оператора ЕГИСЗ, которому доверяет отрасль и который следит за качеством, безопасностью, текущими стандартами информационного взаимодействия с государственной информационной системой в сфере здравоохранения», – отметила Дария Вольникова, коммерческий директор компании «ЭлНетМед», интеграционная платформа N3.Health.