«Авито»: россияне планируют потратить на подготовку ребенка к школе в среднем 19 000 рублей

1 сентября уже совсем скоро, поэтому аналитики «Авито» решили узнать у россиян, как они готовят своих детей к новому учебному году — в какой момент это делают, что покупают и сколько планируют потратить. Оказалось, что 9 из 10 опрошенных сталкиваются с незапланированными тратами при сборах в школу, а почти каждый второй положительно относится к покупкам школьных товаров на ресейле. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Когда готовятся и что покупают

В основном родители школьников покупают товары к новому учебному году примерно за месяц до его начала (52%). Еще 19% начинают готовиться за одну-две недели до учебы, а 6% покупают все в последние дни августа. Есть и те, кто собирают все необходимое заранее — в начале лета (14%) или сразу после окончания предыдущего учебного года (9%).

В основном покупки включают в себя канцелярские товары (68%), обувь (60%) и школьную форму (57%). Еще 51% покупают спортивную форму, а 49% — новый рюкзак или портфель. Также часто обновляют пеналы (32%) и повседневную одежду (32%).

При этом почти половина опрошенных (45%) готовы рассмотреть для покупки школьных товаров ресейл или уже покупают в этом сегменте. Рюкзаки, портфели, учебники, а также одежду и обувь и другие вещи для школьников «с рук» уже приобретали 30% россиян.

Сколько тратят и почему не укладываются в бюджет

Потратить на подготовку к новому учебному году родители в среднем планируют 19 тыс. руб. При этом 29% хотели бы уложиться в 10 тыс. руб., а 31% — в сумму от 10 до 20 000 тыс. руб. 19% готовы потратить от 20 до 30 тыс. руб., а 14% — еще больше.

9 из 10 родителей сталкивались с незапланированными тратами при подготовке к новому учебному году. Чаще всего выходить за пределы бюджета приходится из-за того, что ребенок неожиданно вырос из одежды или обуви (41%). Также нередко оказываются нужны какие-то дополнительные школьные принадлежности — например, инвентарь для рисования или черчения или особые тетради (38%). А 22% отметили, что иногда ребенку нравятся товары из более высокого ценового сегмента — например, определенная форма или рюкзак.

С каким сложностями сталкиваются при сборах

42% россиян подчеркнули, что самое сложное при подготовке ребенка к школе — уложиться в отведенный бюджет. Столько же столкнулись с трудностями при поиске качественных товаров по хорошей цене. Еще 35% отметили, что бывает сложно подобрать одежду и обувь нужного размера, а 34% — что непросто найти все необходимое в одном месте. 32% пожаловались, что трудно учесть пожелания ребенка. А 25% признались, что им тяжело не откладывать покупки на самый последний момент. И только 8% отметили, что никаких сложностей обычно не возникает.



