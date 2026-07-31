Альянс в сфере ИИ запустил «Витрину кейсов» — бесплатный каталог готовых решений для бизнеса

Альянс в сфере искусственного интеллекта представляет «Витрину кейсов» — первый в России открытый онлайн-ресурс, где собран проверенный опыт внедрения ИИ в бизнесе.

Ресурс объединяет десятки завершенных проектов и более 5000 потенциальных сценариев применения технологий искусственного интеллекта. Кейсы систематизированы по сферам деятельности (от сельского хозяйства и здравоохранения до финансов и логистики) и типам бизнес-задач, которые решает ИИ (автоматизация, аналитика, контроль качества, безопасность и др.). Систематизация позволяет пользователю найти наиболее релевантный пример и оценить, насколько он применим в его компании.

Каждый проект сопровождается цифровыми показателями эффективности — ROI, сокращение трудозатрат, рост конверсии или снижение рисков, — а также описанием исходной ситуации и внедренного решения. Некоторые кейсы раскрыты в деталях: например, кейс «Альфа-Банка» показывает, как внутренняя платформа на основе ИИ изменила механику работы с корпоративными клиентами, что позволило увеличить прибыль от цифровых продаж в 1,5 раза и поднять их долю в действующей базе на 25%.

«Опыт — стратегический актив отрасли: обмениваясь ИИ‑кейсами на витрине, мы конвертируем индивидуальные достижения компаний в измеримый рост зрелости рынка и формируем отраслевые ориентиры для масштабирования решений», — сказал Никита Худов, заместитель генерального директора Альянса в сфере ИИ.

На витрине представлены полностью реализованные проекты с измеримыми результатами, предоставленные 22 компаниями-участниками Альянса — лидерами ИТ, телекома, финтеха, промышленности и других отраслей. Платформа не только дает доступ к каталогу решений, но и помогает бизнесу связаться с экспертами компаний, входящих в Альянс, для обмена опытом. Для этого представитель компании может написать по контактам, указанным на сайте Витрины.