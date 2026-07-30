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Wellsoft выводит на рынок мини-приложение для управления системой «Умный дом»

Компания Wellsoft, разработчик цифровых решений для девелоперов и управляющих компаний выводит на рынок новый продукт — мини-приложение (мини-апп) для управления системой «Умный дом». Об этом CNews сообщил представитель Wellsoft. Решение встраивается в мобильные приложения застройщиков и партнеров как готовый модуль, не требующий глубокой доработки инфраструктуры.

Это особенно актуально в условиях активно развивающегося рынка цифровых сервисов для жилой недвижимости. По данным аналитиков, все больше девелоперов стремятся внедрять технологии «умного дома» в свои проекты, однако многие сталкиваются с высокими затратами и длительными сроками разработки собственных интеграций.

«Застройщикам больше не нужно выбирать между функциональностью и бюджетом, — сказал Даниил Байгозин, генеральный директор Wellsoft. — Наш мини-апп ломает стереотип о том, что качественное цифровое оснащение требует огромных вложений. Благодаря готовому решению девелопер выводит на рынок технологичный продукт без перестройки всей ИТ-архитектуры и получает дополнительное конкурентное преимущество».

Мини-апп обеспечивает полный контроль над внутриквартирными системами: датчиками протечки с автоматическим перекрытием воды, датчиками дыма и открытия дверей, термоголовками на радиаторах для регулировки температуры. Пользователи могут дополнять систему умными шторами, розетками и климатическим оборудованием, а также управлять системой голосом через предустановленные сценарии.

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При этом мини-апп полностью адаптируется под дизайн приложения застройщика. Wellsoft меняет цветовую гамму, шрифты, иконки под корпоративный стиль клиента. В результате страница управления умным домом выглядит как органичная часть приложения девелопера.

«Мы создали мини-апп как универсальное "окно" в экосистему умного дома, — отметили в Wellsoft. — Это не история про долгую разработку под каждый проект. Функционал уже готов, проверен и работает. Его достаточно просто встроить в мобильное приложение, настроить визуальное брендирование — и через две-три недели жители получат современный цифровой сервис. Девелопер при этом экономит на IT-ресурсах и получает готовое решение без рисков».

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