В пик летнего сезона МТС ускорила мобильный интернет у амфитеатра на центральной набережной Волгограда

МТС расширила сеть LTE в центре Волгограда. Благодаря строительству новой базовой станции в районе амфитеатра на Центральной набережной Волгограда средняя скорость мобильного интернета выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое телеком-оборудование заработало в районе Нулевой Продольной магистрали и улицы 62-й Армии – одной из самых загруженных и популярных прогулочных зон Волгограда. Улучшения качества связи почувствуют жители города, туристы, посетители амфитеатра, Центральной набережной, речного вокзала и прилегающих общественных пространств.

Летом Центральная набережная традиционно становится одной из главных точек притяжения Волгограда. Здесь проходят фестивали, концерты, спортивные мероприятия, а амфитеатр за последние годы превратился в одну из самых узнаваемых современных площадок города. В высокий туристический сезон нагрузка на мобильную сеть в этой части Волгограда заметно возрастает: жители и гости региона активно пользуются навигацией, банковскими приложениями, сервисами бронирования, мессенджерами и видеосвязью, публикуют фотографии и видео в социальных сетях. Дополнительные мощности сети позволяют комфортно пользоваться цифровыми сервисами даже в часы максимальной нагрузки.

«Центральная набережная – одна из визитных карточек Волгограда и одно из самых посещаемых общественных пространств города. Летом здесь ежедневно гуляют тысячи жителей и туристов, проходят концерты, фестивали и другие массовые мероприятия. Мы заранее усиливаем сеть в таких локациях, чтобы пользователям были доступны цифровые сервисы, в том числе из «белых списков», — сказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

При развитии сети МТС использует обезличенную аналитику Big Data, которая помогает учитывать сезонные туристические потоки, транспортную доступность территорий и востребованность цифровых сервисов. Такой подход позволяет заранее усиливать телеком-инфраструктуру в местах, где нагрузка на сеть существенно возрастает в определенные периоды года.