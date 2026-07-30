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Ученые ТПУ проверили, можно ли охлаждать электронику с помощью «звучащих» капель воды

Ученые Томского политехнического университета экспериментально доказали, что акустическое воздействие на капли воды при испарительном охлаждении электроники неэффективно. Результаты экспериментальных исследований показали, что такой способ лишь на 4% увеличивает эффективность теплоотвода. Об этом CNews сообщили представители ТПУ.

Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда (№25-79-10045). Результаты работы ученых опубликованы в журнале International Journal of Heat and Mass Transfer (Q1, IF: 6,6).

Современные электронные устройства, серверы и системы хранения данных становятся все компактнее, при этом они вырабатывают большое количество теплоты. Отведение и рассеивание последней является очень важной и нерешенной задачей современной теплотехники. Одним из перспективных методов охлаждения сегодня считается микрокапельное охлаждение: попадая на горячую поверхность, капли испаряются и в результате рассеивают большие объемы теплоты. Однако эффективность такого подхода ограничена.

«Доказано, что отдельные капли при капельном разбрызгивании могут снизить температуру поверхности в пределах 2 K. В условиях реальной эксплуатации оборудования этого крайне мало. Мы предложили увеличить эффективность метода с помощью акустического поля. По нашей гипотезе при резонансе частоты акустического воздействия и собственной частоты капли начинают колебаться, что приводит к возникновению внутренних дополнительных потоков. В результате испарение становится интенсивнее», — сказал один из авторов исследования, профессор Научно-образовательного центра И.Н. Бутакова Семен Сыродой.

Ученые провели эксперименты с каплями дистиллированной воды диаметром 2, 3 и 4 мм. Их политехники помещали на металлическую пластину, нагретую до температуры от 60 до 90 °C. Это условия, максимально приближенные к условиям работы электронных устройств.

На капли политехники воздействовали монохромным акустическим полем. Это однотонный звук с заданной частотой на уровне 60 Гц. Звук вызывал резонансные колебания поверхности капли. Параллельно ученые фиксировали форму капель и время их испарения, а также температуру поверхности под ними. Процесс измерялся с помощью высокоскоростной камеры и термопар. Это позволило оценить эффективность всей системы теплообмена целиком.

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Результаты исследования показали, что акустическое воздействие изменяло время полного испарения капли не более чем на 4%. При этом максимальная температура пластины показала наиболее заметный эффект: капля испарялась примерно на 2–2,5 сек быстрее. В целом температура пластины под каплей снижалась менее чем на 1–2 °C, а дополнительный вклад звука в охлаждение составлял лишь около 0,2 °C в отдельных режимах.

«Сама по себе капля воды на нагретой поверхности скорее стабилизирует температуру небольшого участка, чем эффективно его охлаждает. Дело в том, что тепло поступает к области под каплей из металлической пластины быстрее, чем капля успевает его отвести за счет испарения. Даже когда звук вызывает колебания поверхности капли и возможные дополнительные течения, этого недостаточно для заметного роста теплоотвода», — сказал Семен Сыродой.

Исследования проводились учеными Научно-образовательного центра И.Н. Бутакова Инженерной школы энергетики Томского политеха.

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