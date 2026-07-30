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Школьница из Детского технопарка «Альтаир» создала систему мониторинга дорожных знаков

Выпускница Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА, ученица инженерного класса школы № 1002 Алиса Архипова разработала автоматический модуль для мониторинга состояния дорожных знаков. Устройство в реальном времени оценивает освещенность, фиксирует дефекты и передает данные на сервер с привязкой к координатам. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА.

«Я хотела создать устройство, которое поможет сделать дороги безопаснее. Мой модуль сразу передает информацию с координатами — это позволяет быстро реагировать и устранять неисправности. В будущем планирую доработать систему, добавив возможность распознавания типов дефектов», — сказала Алиса Архипова, выпускница Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА.

Дорожные знаки — важнейший элемент безопасности, но их плохая видимость или повреждения нередко приводят к авариям. Проект Алисы Архиповой позволяет оперативно выявлять такие проблемы: модуль в реальном времени оценивает состояние знаков, фиксирует дефекты и передает данные в автоматизированную систему. Это дает возможность непрерывно контролировать городскую инфраструктуру и быстро устранять неполадки.

Под руководством преподавателя технопарка Максима Селимова из Института радиоэлектроники и информатики РТУ МИРЭА девушка спроектировала и собрала устройство из пяти ключевых модулей: фотодатчика для оценки освещенности знака, камеры для фиксации дефектов, модуля ГЛОНАСС для определения координат, микроконтроллера Arduino как «мозга» системы и модуля связи для отправки данных на сервер. Корпус устройства изготовлен методом 3D-печати — он рассчитан на установку на служебный транспорт и выдерживает городские нагрузки.

«Алиса проделала серьезную инженерную работу — от проектирования до сборки действующего прототипа. Она объединила несколько модулей в единую систему, которая решает реальную городскую задачу. Такие проекты доказывают, что школьники способны создавать технологии, которые могут быть внедрены в городскую инфраструктуру», — сказал Максим Селимов, преподаватель Детского технопарка «Альтаир» из Института радиоэлектроники и информатики РТУ МИРЭА.

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Алгоритм работы лаконичен и эффективен: фотодатчик отслеживает освещенность; при снижении показателя ниже нормы камера делает снимок, модуль ГЛОНАСС добавляет к нему координаты, а модуль связи отправляет пакет данных на сервер. Испытания подтвердили: система надежно выявляет повреждения знаков в реальном времени, сокращая потребность в ручных проверках и повышая безопасность на дорогах.

«Детский технопарк «Альтаир» — это пространство, где школьники могут воплощать сложные инженерные проекты с реальным прикладным потенциалом. Успехи выпускников нашего технопарка — яркий пример того, как доступ к современному оборудованию, поддержка наставников и собственное упорство помогают создавать разработки, которые могут сделать город безопаснее», — отметил Станислав Кудж, ректор РТУ МИРЭА.

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