Рекламодатели из Китая увеличили траты на продвижение в «VK Рекламе» в 2,7 раза

Бюджеты в первом полугодии 2026 г. превысили 2,5 млрд руб., количество китайских рекламодателей увеличилось на 62%. Об этом CNews сообщили представители VK.

Лидером по популярности остается игровой сегмент — траты на продвижение этой категории в «VK Рекламе» увеличись в 2,7 раза по сравнению с первым полугодием 2025 г. В первом полугодии 2026 г. заметный рост показали электронная коммерция — бюджеты на продвижение этой категории увеличились в 2,3 раза, и категория «В2В-продажи» — в 1,5 раза.

Самым востребованным форматом продвижения остается универсальное объявление, при котором система самостоятельно адаптирует тексты и креативы под различные размещения. При этом китайские рекламодатели стали активнее вкладываться в видеорекламу — рост бюджетов в 6,8 раза.

«Китайский бизнес — драйвер роста российского рекламного рынка. Компании из этой страны уверенно удерживают статус главного рекламодателя-нерезидента. При этом игровой сегмент — остается крупнейшим по бюджетам. VK закрывает все потребности игрового клиента, от платежных решений до трафика. При этом растет интерес и к продвижению других товарных категорий — это прямое подтверждение того, что российские платформы обеспечивают реальную конверсионную эффективность для продуктов из Азии», — сказала операционный директор бизнес-группы «Экосистемные и комплексные сервисы» VK Ирина Совик.