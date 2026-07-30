Поколение Альфа диктует спрос: дети 7–14 лет влияют на выбор большинства семейных покупок

Поколение Альфа (дети, рожденные после 2010 г.), несмотря на юный возраст, серьезно влияют на семейные покупки. Как показало исследование «Сбер2В Аналитики», в таких категориях, как игрушки, развлечения и подписки, они участвуют в принятии решений до 95% случаев. Устные просьбы у прилавка ушли в прошлое — им на смену пришли видеоконтент, маркетплейсы и цифровые вишлисты, которые превратили ребенка из просителя в полноценного соавтора покупки. Об этом CNews сообщили представители «Сбербанка».

Голос ребенка — на равных

Семейные покупки все чаще становятся результатом переговоров, а не единоличным решением родителей. Вместе с ребенком покупается 72% одежды и обуви, 68% еды и напитков и 64% товаров для школы. Единственная категория, где родители сохраняют доминирующую роль, — это техника и гаджеты: 39% решений принимаются исключительно взрослым человеком. Однако и здесь в 54% случаев выбор все равно согласовывается с ребенком.

Наибольшую самостоятельность дети проявляют в цифровых категориях. В развлечениях и подписках, включая стриминговые сервисы и игры, 33% детей принимают решение полностью самостоятельно, а еще 47% участвуют в выборе вместе с родителями. В сегменте игрушек и игр совокупная вовлечённость ребёнка достигает впечатляющих 95%, что делает эту категорию абсолютным лидером совместного потребления.

От просмотра видео до оформления заказа

Смартфон есть у 92% детей в возрасте 7–14 лет, и этот гаджет стал главным инструментом убеждения в арсенале маленького покупателя. Прежде чем обратиться с просьбой, каждый второй ребёнок показывает родителю видео о желаемом товаре. Треть детей сохраняет его в список желаемого или избранное — фактически формируя очередь будущих покупок. Каждый пятый идёт дальше и отправляет родителю прямую ссылку на товар в онлайн-магазине, максимально упрощая путь к покупке.

Первичным источником желаний выступают сверстники: половина опрошенных детей узнает о товаре, увидев его у друзей. Маркетплейсы занимают второе место с 33%, опережая социальные сети, на которые приходится 17%, и классическую рекламу с 16%. Офлайн-витрины как источник потребительского импульса набирают лишь 17%.

Чтобы убедить родителей что-то купить, дети используют настойчивость: 32% упоминают желаемый товар несколько раз. Еще 21% действуют импульсивно и просят купить вещь немедленно в момент просмотра контента онлайн, делая ставку на сиюминутный эмоциональный порыв.

Эстетика как главный критерий выбора

Когда перед детьми встает выбор между двумя похожими товарами, более половины — 57% — предпочтут самый красивый. Известность бренда занимает второе место с 31%, а совет блогера влияет на решение каждого шестого ребёнка (16%).

Показательно расхождение между декларируемыми и реальными приоритетами: называя главными критериями покупки качество (36%) и внешний вид (27%), в момент выбора дети устойчиво отдают предпочтение именно визуальной привлекательности. Это означает, что для поколения Альфа дизайн и упаковка являются не второстепенными атрибутами, а первичным фильтром принятия решения.

При этом девочки чаще ориентируются на внешний вид товара (68% против 42% у мальчиков), мальчики — на известность бренда (33% против 21%).

Финансовая самостоятельность

Помимо влияния на решения родителей, поколение Альфа стремительно наращивает прямую покупательскую способность. Собственными деньгами располагают 86% детей в возрасте от 7 до 14 лет. Медианный диапазон карманных расходов — 1–2,5 тыс. руб. в месяц. Основные источники дохода: карманные деньги от родителей (71%), денежные подарки на праздники (52%), вознаграждение за успехи в учебе или спорте (28%).

Среди опрошенных детей 13–14 лет собственной картой пользуются 36% (у девочек этот показатель 70%). То есть старшая часть поколения Альфа является самостоятельным участником платёжного рынка. Родители при этом сохраняют контроль через разговоры о правилах покупок (36%), детские карты с лимитом (29%) и обязательное одобрение перед каждым заказом (19%).

Исследование проводилось в июле 2026 г. по всей России. В опросе приняли участие 1,029 тыс. респондентов: дети в возрасте 7–14 лет и их родители. Он охватил три возрастные группы (7–9, 10–12 и 13–14 лет) с разбивкой по полу.